標普500指數終止兩連漲 大型科技股重挫拖累那斯達克

大型科技股重挫，拖累美股三大指數收低，因消費者信心崩潰，更多公司撤銷財測，投資人出脫最近領漲的成長股。

受到美國4月消費者信心降至2014年以來最低影響，那斯達克綜合指數跌122.43點，跌幅1.4%，報8,607.73點。標普500指數跌0.5%，報2,863.39點。道瓊工業指數跌32.23點，收24,101.55點。

與大型股相比，小型股更容易受到經濟增長或經濟疲軟的影響，羅素2000指數上漲1.3%，本周上漲5.3%。

Wells Fargo Investment Institute高級全球市場策略師Sameer Samana表示，美股看起來呈現類股輪動現象，問題在於這是持久變化還是逆趨勢變化。

與此同時，交易員正在關注冠狀病毒感染率以及重啟經濟活動的進展。對經濟敏感的股票上漲，可見投資人對前景越來越樂觀。

「今天的走勢完全是因資金從科技股流出，轉而流入對經濟敏感的價值型股票，後者近期跌幅最大。」Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey說：「各州開始重啟，經濟重新開始增長的感覺，是推動此次輪動的原因。」

據路透統計，周二美國新型冠狀病毒感染確診病例突破100萬，占全球病例總數的三分之一。白宮官員經常引用的華盛頓大學的預測模型預計，太早取消社交疏離政策可能會導致死亡病例數比之前預測的水平更高。

Ghriskey說：「只要經濟不過快重啟，不導致感染率上升，疫情似乎已經見頂，並可能開始下降，這給了消費者經濟將重新開始運轉的希望。」

標普500指數11大類股中，七個類股收高，能源股和材料股領漲。

醫療保健股跌2.1%。Merck回落3.3%，該公司警告，2020年營收將減少21億美元。

大型科技股下跌，微軟跌2.4%，蘋果（Apple）跌1.6%，英特爾跌1.2%。

3M漲2.6%。隨著醫療業務銷售額的增長，3M第1季獲利增長45%。該公司的產品包括治療新冠病人的醫護人員戴的N95口罩。

哈雷戴維森大漲15.2%，這家摩托車製造商採取措施增加現金，以因應封鎖措施導致的需求下降。

百事可樂上漲1.4%，受益於居家令導致零食需求上升。

美股盤後，Alphabet上漲超過3%，星巴克跌1.7%，福特汽車跌逾6%，上述企業在盤後發布財報。