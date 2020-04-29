科技股大跌影響 美股開高走低、道瓊收跌32點

雖對各州重啟經濟前景樂觀，但在大型科技股掣肘下，股指尾盤收跌。

道瓊工業平均指數下跌32.23點或0.13%收2萬4101.55點，終止連4漲走勢。史坦普500指數下跌15.09點或0.52%收2863.39點。那斯達克指數下跌122.43點或1.4%收8607.73點。盤中三大股指均上揚逾1%。

大型科技股的下跌是拉低股指的主因。Alphabet收跌3.01%，臉書下跌2.45%，而亞馬遜下跌2.61%，Netflix股價下跌4.16%，蘋果下跌1.62%。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學者卡迪洛(Peter Cardillo)說：「我認為市場在財報公布前開始拋售科技股。」「如果財報數字令人失望，那麼這些股票可能會拉低大盤。」

他說：「但總體而言，最近市場表現良好。」

臉書、亞馬遜、微軟和蘋果本周將公布財報。

在阿拉斯加、喬治亞州、南卡羅來納州、田納西州、德州等決定重啟經濟後，提高了投資人情緒，某些美國企業可望由遭新冠病毒禁足令解放的首批消費者帶動業績。

The Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「隨著越來越多的州允許部分經濟活動重新上線，股市越來越能反映出經濟的復甦。」「那些最依賴經濟重啟的類股帶動市場，包括小型股、高獲利股以及金融、材料和工業等周期性產業。」

受惠於重啟經濟的股票在27日帶動市場上漲後，28日繼續回升。賽門房地產集團和科爾股價分別上漲10.95%和6.72%。花旗集團和摩根大通等銀行股也分別上漲1.4%和0.88%。

Northwestern Mutual Wealth Management首席策略師舒特(Brent Schutte)指出，「在過去幾天中，投資人已由因疫情封閉經濟的防禦型轉向看好重啟經濟的投資良機。」

美國國家過敏反應與傳染病研究所所長佛竒(Anthony Fauci)博士表示，如果始終未能找到有效的新冠病毒治療藥物，美國今年秋季可能「疫情嚴重」。他指出，這種病毒「不會從地球上消失」。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，全球已確認病例超過300萬例，其中美國超過100萬例。