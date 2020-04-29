聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技股大跌影響 美股開高走低、道瓊收跌32點

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
在大型科技股掣肘下，美股28日尾盤走低，道瓊工業平均指數收跌32點。 美聯社
在大型科技股掣肘下，美股28日尾盤走低，道瓊工業平均指數收跌32點。 美聯社

雖對各州重啟經濟前景樂觀，但在大型科技股掣肘下，股指尾盤收跌。

道瓊工業平均指數下跌32.23點或0.13%收2萬4101.55點，終止連4漲走勢。史坦普500指數下跌15.09點或0.52%收2863.39點。那斯達克指數下跌122.43點或1.4%收8607.73點。盤中三大股指均上揚逾1%。

大型科技股的下跌是拉低股指的主因。Alphabet收跌3.01%，臉書下跌2.45%，而亞馬遜下跌2.61%，Netflix股價下跌4.16%，蘋果下跌1.62%。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學者卡迪洛(Peter Cardillo)說：「我認為市場在財報公布前開始拋售科技股。」「如果財報數字令人失望，那麼這些股票可能會拉低大盤。」

他說：「但總體而言，最近市場表現良好。」

臉書、亞馬遜、微軟和蘋果本周將公布財報。

在阿拉斯加、喬治亞州、南卡羅來納州、田納西州、德州等決定重啟經濟後，提高了投資人情緒，某些美國企業可望由遭新冠病毒禁足令解放的首批消費者帶動業績。

The Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「隨著越來越多的州允許部分經濟活動重新上線，股市越來越能反映出經濟的復甦。」「那些最依賴經濟重啟的類股帶動市場，包括小型股、高獲利股以及金融、材料和工業等周期性產業。」

受惠於重啟經濟的股票在27日帶動市場上漲後，28日繼續回升。賽門房地產集團和科爾股價分別上漲10.95%和6.72%。花旗集團和摩根大通等銀行股也分別上漲1.4%和0.88%。

Northwestern Mutual Wealth Management首席策略師舒特(Brent Schutte)指出，「在過去幾天中，投資人已由因疫情封閉經濟的防禦型轉向看好重啟經濟的投資良機。」

美國國家過敏反應與傳染病研究所所長佛竒(Anthony Fauci)博士表示，如果始終未能找到有效的新冠病毒治療藥物，美國今年秋季可能「疫情嚴重」。他指出，這種病毒「不會從地球上消失」。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，全球已確認病例超過300萬例，其中美國超過100萬例。

科技股 疫情 房地產 傳染病

相關新聞

美歐解封定調 經濟重啟有影

隨著美歐地區的新冠肺炎疫情趨緩，各國政府的政策方向都已定調為鬆綁管制，並陸續發布重啟經濟的計畫，但仍維持謹慎開放態度。

科技股大跌影響 美股開高走低、道瓊收跌32點

雖對各州重啟經濟前景樂觀，但在大型科技股掣肘下，股指尾盤收跌。道瓊工業平均指數下跌32.23點或0.13%收2萬4101.55點，終止連4漲走勢。史坦普500指數下跌15.09點或0.52%收2863.39點。那斯達克指數下跌122.43點或1.4%收8607.73點。盤中三大股指均上揚逾1%。

歐洲五國砸3.3兆 紓困勞工

據統計，歐洲五大經濟體透過短期工資津貼計畫、向政府申請薪資援助的勞工人數，已超過3,000萬人，多於過去五周全美首度申請失業救濟金者，這五國預料將須為此耗資逾1,000億歐元（約新台幣3.3兆元）。

抗疫有成 韓、澳、紐幣大漲

南韓、澳洲、紐西蘭等國有效圍堵新冠肺炎疫情，已逐步重啟經濟活動，投資人對這些國家的信心隨之提振，進而帶動這些國家的貨幣匯率大幅升值，其中韓元較三月初低點勁升約百分之五，澳幣的升幅更超過百分之十一。

NBA第二大豪門球隊湖人竟申請紓困 美財長：太超過了

美國財長米努勤28日對於NBA洛杉磯湖人隊申請中小企業紓困貸款一事感到很驚訝，並形容該豪門球隊的行為「太超過了」，

疫情衝擊 美企恐掀違約破產潮

新冠肺炎疫情引發的經濟地震，可能在美國企業界掀起一波多年來僅見的違約及破產浪潮。原本就面臨危機的零售及能源業者，現已被疫情打倒。

美國2月房價漲4% 後市不妙

美國2月房價上漲4.2%，雖優於市場預期，但如今美國爆發新冠肺炎疫情，加上經濟成長動能減弱，3月數據可能就會開始顯現居家防疫措施對房市的衝擊。

對陸出口新限制 美阻陸軍方取得半導體設備

川普政府正在緊縮出口管制限制，賦予商務部更大權力以阻止半導體、航太及其他工業的美國商品與技術出口海外，以防中國大陸等國家取得美國的先進武器、軍用飛機或監視技術來強化其軍力 。

多空交戰 原油期大洗三溫暖

美國西德州原油6月期貨劇烈震盪、先是一度崩跌逾20%、逼近每桶10美元防線，之後由黑翻紅，主因石油基金生怕6月期貨價格也跌為負值，紛紛拋出6月期貨多單、轉買7月多單，但之後吸引看好各國鬆綁封鎖措施有利需求的投資人，進場逢低承接。

擺脫負油價 先解二難題

西德州輕原油（WTI）期貨5月合約在交割日前史無前例跌到負值，舉世記憶猶新，如今隨6月期貨朝向5月19日交割日接近，西德州中級原油（WTI）再掀暴跌之勢，一度逼近每桶10美元防線，只怕遲早再現負油價。分析師指出，若兩大因素不解決，負油價情況將周而復始，看不見盡頭。

採礦設備一哥卡特彼勒 財報黯淡

全球最大採礦和營建設備製造商卡特彼勒（Caterpillar）上季財報不如市場預期，主因為新冠肺炎疫情導致需求下滑，經銷商減少添購庫存。

美三大車廠 拚5月18日復工

消息人士透露，底特律三大車廠計劃在5月18日讓美國廠恢復部分生產。不過，特斯拉原訂本周在舊金山灣區的車輛組裝廠復工計畫，可能因當地延長防疫措施而改變。

熱門新聞

東亞日報：美國拍到金正恩自己走路 為躲避疫情留在元山

從未公布名字、生日 金正恩曾透露：不願孩子終身扛核武

金正恩健康狀態？川普：我知道但現在不能說

日人搶口罩如喪屍 為何超市推1元加購口罩卻滯銷？

紐約油價崩跌30％至13美元以下 都是原油ETF轉倉害的

印度絕招「鎖住」違規外出者 網民大讚：簡單且實用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。