NBA第二大豪門球隊湖人竟申請紓困 美財長：太超過了

美國財長米努勤28日對於NBA洛杉磯湖人隊申請中小企業紓困貸款一事感到很驚訝，並形容該豪門球隊的行為「太超過了」，

米努勤在接受CNBC訪問時表示，他無論如何也不會想到洛杉磯湖人隊 會申請這樣一筆貸款，並稱很高興該球隊已償還約460萬美元（約新台幣1.38億元）貸款，「否則他們將承擔責任」。他並指出，將對200萬美元以上的貸款對象進行全面審核。

根據知名雜誌《富比士》的評比，湖人隊是全NBA市場價值第二高的球隊，市值達44億美元（約新台幣1319億元）。