美股道瓊早盤漲逾300點 有望連五日收紅
美國紐約三大指數28日全面開高，道瓊工業指數早盤漲約1.34％或323.65點，延續前一日漲勢；包括美國在內的各國政府正考慮重啟經濟，企業財報也陸續公布。
標普500指數上漲1.22%；那斯達克指數漲0.9％。標普500指數27日收在一個多月以來新高。
西德州原油6月期貨28日一度跌到每桶10.07美元，之後回升至每桶12.38美元；布蘭特原油一度大跌0.95美元，之後翻紅，一度上漲0.25美元，報每桶20.24美元，站回20美元整數關卡。
重啟部分經濟將使特定美國企業受惠，阿拉斯加、喬治亞、南卡羅萊納、田納西州、德州等其他州市實施部分放寬，均鼓舞投資人信心。
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