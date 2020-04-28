卡特彼勒Q1財報遜於預期 本季只怕更慘
重機具大廠卡特彼勒（Caterpillar）首季獲利年減46%，且所有主要業務的營收下滑，凸顯新冠疫情對經濟的重擊。卡特彼勒預測本季將更加慘淡。
卡特彼勒28日公布財報，上季獲利遜於分析師預期，該公司並預測本季將遭遇疫情「更嚴峻的衝擊」。隨著疫情重挫礦業、營建及能源產業，卡特彼勒取消2020年獲利財測。
根據Refinitiv Eikon的資料，卡特彼勒調整後的每股盈餘為1.60美元，遜於預期的1.69美元，更遠低於去年同期的2.94美元。
卡特彼勒正削減成本與減產，原因是大宗商品市場惡化，料將重挫卡特彼勒標誌性的亮黃色重機具。美銀（BofA）分析師Ross Gilardi本月將卡特彼勒的投資評級，從「中立」調降至「表現遜於市場」，表示該公司的能源業務疲軟，是「無法根除的問題」。
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