帶頭示威反居家避疫 美國北卡婦人確診新冠肺炎

美國北卡羅萊納州兩周前曾有民眾上街示威，反對政府的居家避疫規定。其中號召群眾的領袖之一奧黛麗•惠洛克（Audrey Whitlock）確診新冠肺炎，居家隔離14天，無法參加遊行。

惠洛克26日在臉書發文稱，她確診新冠肺炎，剛結束14天的居家隔離。她自稱沒有症狀，卻被迫待在家中，抗議政府違反憲法第一條修正案，剝奪她的自由。