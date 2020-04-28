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歐洲五國逾3,000萬人申請薪資援助 占勞動人口五分之一

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
德、法、英國、義大利與西班牙這五大歐洲經濟體有超過3,000萬名勞工已向政府申請援助薪資。美聯社
德、法、英國、義大利與西班牙這五大歐洲經濟體有超過3,000萬名勞工已向政府申請援助薪資。美聯社

歐洲五大經濟體逾3,000萬名勞工已透過短工津貼計畫，向政府申請薪資援助，請領人數超過近五周全美申請失業救濟金者。

金融時報（FT）報導，德、法、英國、義大利及西班牙被迫放無薪假的勞工數節節攀升，比率直逼上述五國整體勞工人口的五分之一，反映疫情對歐洲勞動市場的莫大衝擊。

歐洲各國政府盼能說服雇主在疫情期間「留職保薪」，對於暫時停工或縮短工時的企業，政府將出手補助部分薪資。

申請薪資補助的歐洲勞工數量超過3,000萬人，高於美國實施封鎖五周以來請領失業救濟金的2,600萬人。薪資補助是歐洲政府祭出規模最大的防疫項目之一，估計歐洲五大經濟體總計將耗資逾1,000億歐元。

但部分經濟學家表示，薪資補助計畫可能無濟於事，原因是經濟萎縮幅度擴大，且重擊餐廳、旅館和商店等規模較小的企業，雇主可能直接裁員或停業。

薪資 疫情

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