紐、澳、韓三國抗疫有成 激勵本幣大漲

南韓、澳洲、紐西蘭等國有效圍堵新冠肺炎疫情，已逐步重啟經濟活動、解除封鎖措施，投資人對這些國家的信心隨之提振，進而帶動這些國家的貨幣匯率大幅升值，其中韓元較3月初低點勁升約5%，澳幣的升幅更超過11%。

美國財經媒體CNBC報導，BK資產管理公司外匯策略部門常務董事琳恩表示，紐、澳兩國有效控制疫情，並準備重啟經濟活動，且經濟復甦的腳步可能比美國快，這對本幣而言是相當正面的信號。

韓元對美元匯率到4月中旬已較3月初低點升值約5%。南韓原是中國大陸以外疫情最嚴重的亞洲國家，但在大規模篩檢、追蹤接觸者後，一躍成為抗疫模範生，現在民眾又可再度前往購物中心和餐館消費。

澳幣匯價較3月低點升值逾11%。澳洲政府在疫情爆發時迅速採取行動，關閉邊境，限制人員流動。本周該國每日新增確診病例降至個位數，政府並表示將開始放寬部分防疫限制。

紐元匯率則較3月中旬低點升值6.4%。紐國政府27日調降防疫警示，將群聚人數提高至十人，並允許部分業者恢復營業，但不能與顧客有肢體接觸。該國原先將警示上調至最高級別，代表不得有任何群聚，非必要企業也須暫停營業。

澳盛銀行研究（ANZ Research）外匯策略師布羅姆黑德表示，紐澳兩國除了成功抗疫以外，掌握的相對優勢還包括初級產業占經濟產值的比重較高，以及實施強而有力的財政刺激措施。