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疫情重傷！智庫估德經濟萎縮6.6% 明年底回疫情前水準
德國智庫Ifo研究所28日預測，受到新冠肺炎疾病在全球大流行的影響，今年德國經濟將較去年萎縮6.6%，到2021年底才會恢復到疫情發生前的水準。Ifo並表示德國經濟今年首季萎縮1.9%，第二季料將進一步萎縮12.2%。
另據美國約翰霍普金斯大學最新統計數據，截至28日上午為止，德國過去24小時新冠肺炎確診病例增加988例，單日增幅創3月19日以來最低紀錄，並首次降至一千以下，累計確診15萬8758例，死亡則增加150例至6126例。
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