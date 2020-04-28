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疫情重傷！智庫估德經濟萎縮6.6% 明年底回疫情前水準

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
今年德國經濟料將嚴重萎縮，圖為封鎖措施下空無一人的科隆市中心主要購物大街。路透
今年德國經濟料將嚴重萎縮，圖為封鎖措施下空無一人的科隆市中心主要購物大街。路透

德國智庫Ifo研究所28日預測，受到新冠肺炎疾病在全球大流行的影響，今年德國經濟將較去年萎縮6.6%，到2021年底才會恢復到疫情發生前的水準。Ifo並表示德國經濟今年首季萎縮1.9%，第二季料將進一步萎縮12.2%。

另據美國約翰霍普金斯大學最新統計數據，截至28日上午為止，德國過去24小時新冠肺炎確診病例增加988例，單日增幅創3月19日以來最低紀錄，並首次降至一千以下，累計確診15萬8758例，死亡則增加150例至6126例。

德國 新冠肺炎

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