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特斯拉復工計畫有變 舊金山灣區延長居家防疫期限

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
衛生當局延長封鎖措施，可能迫使特斯拉改變佛利蒙市工廠復工計畫。路透
衛生當局延長封鎖措施，可能迫使特斯拉改變佛利蒙市工廠復工計畫。路透

電動車大廠特斯拉（Tesla）在舊金山灣區的車輛組裝廠復工計畫，可能因當地延長防疫措施期限被迫改變。

位於加州舊金山灣區阿拉米達郡佛利蒙市的工廠，是特斯拉在美國的唯一一座車輛組裝廠；當地的「就地避難」命令期限原本至5月3日結束，但衛生當局準備予以延長，特斯拉召回員工的計畫可能被迫改變。

阿拉米達郡衛生官員表示，本周稍晚將發布調整後的命令，目前的限制措施大致維持不變。

特斯拉亟欲復工，3月時便曾因該公司是否屬於「必要產業」可繼續營運，與阿拉米達郡及佛利蒙市當局產生歧見。特斯拉已取消本周召回部分員工的計畫，改為5月4日復工。

特斯拉原先通知佛利蒙市工廠烤漆和沖壓部門的部分員工29日復工，但烤漆部門的主管26日以電子郵件向員工表示，本周不須回廠上班。

特斯拉在灣區聘僱約2萬名員工，其中半數在佛利蒙市工廠上班。

特斯拉 舊金山

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