節省資金 通用汽車暫停股利發放停買庫藏股
美國第一大汽車製造商通用汽車27日表示，已暫停季度現金股利發放與庫藏股計畫，以保留現金，因應重創全球汽車銷售的新冠肺炎危機。
通用汽車也表示，已將三年期、總額36億美元的循環信用，延長至2022年4月。
通用財務長蘇利亞安德瓦拉（Dhivya Suryadevara）說：「我們持續提升流動性，以因應疫情給全球市場帶來的不確定性。」
與其他汽車製造商一樣，通用汽車在疫情期間被迫關閉部分的北美工廠。該公司稍早表示，已至少延後生產六種新車款，以保留現金。
路透報導，通用汽車與對手福特汽車、豐田汽車開始採取措施，為5月初北美工廠恢復生產做準備。然而，這些公司也承受著內部的反彈聲浪，遭工會批評重啟產線之舉「太快且太冒險」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言