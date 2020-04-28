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節省資金 通用汽車暫停股利發放停買庫藏股

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
美國汽車製造商通用汽車已暫停季度現金股利發放與股票回購，以緩解公司在疫情重擊下的財務壓力。美聯社
美國汽車製造商通用汽車已暫停季度現金股利發放與股票回購，以緩解公司在疫情重擊下的財務壓力。美聯社

美國第一大汽車製造商通用汽車27日表示，已暫停季度現金股利發放與庫藏股計畫，以保留現金，因應重創全球汽車銷售的新冠肺炎危機。

通用汽車也表示，已將三年期、總額36億美元的循環信用，延長至2022年4月。

通用財務長蘇利亞安德瓦拉（Dhivya Suryadevara）說：「我們持續提升流動性，以因應疫情給全球市場帶來的不確定性。」

與其他汽車製造商一樣，通用汽車在疫情期間被迫關閉部分的北美工廠。該公司稍早表示，已至少延後生產六種新車款，以保留現金。

路透報導，通用汽車與對手福特汽車、豐田汽車開始採取措施，為5月初北美工廠恢復生產做準備。然而，這些公司也承受著內部的反彈聲浪，遭工會批評重啟產線之舉「太快且太冒險」。

疫情 新冠肺炎 福特

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