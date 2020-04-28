節省資金 通用汽車暫停股利發放停買庫藏股

新冠肺炎的疫情絲毫沒有起色，大多民眾仍無法外出，申請失業救濟的人數也不斷增加，數百萬人更因此還不起借貸；而放款的銀行在過去幾年一直以貸款利息做為主要營收，在這波疫情的巨浪衝擊下，也將面臨極大的挑戰。

2020-04-28 11:51