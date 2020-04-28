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疫情是減碳契機 澳專家籲轉換能源

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
澳洲科學家建議澳洲應該趁疫情時經濟轉型，否則之後就來不及了。（Photo on Wikimedia Commons）
澳洲科學家建議澳洲應該趁疫情時經濟轉型，否則之後就來不及了。（Photo on Wikimedia Commons）

疫情造成原本高汙染產業停擺，專家呼籲澳洲政府應藉此轉型低碳經濟！澳洲碳排佔世界總量1.5%，如果加上出口的煤礦燃燒，更可達到5.1%，澳洲在氣候變遷加劇下，去年爆發史上最嚴重的森林大火，也讓澳洲國立大學的科學家們呼籲，澳洲政府應該趁現在進行能源轉型，以免大火再來。

政府應趁疫情轉型

根據《英國廣播公司》報導，澳洲國立大學氣候變遷研究中心的科學家霍登建議政府應該趁疫情爆發，經濟活動尚未恢復時，進行國內能源的轉型，在氣候變遷對澳洲影響日漸嚴重下，放棄燃煤發電，並增加太陽能、風力與水力發電等再生能源的佔比。

「人們不要因為新冠肺炎疫情，就忘記去年澳洲森林野火的悲劇。」他憂心地提醒政府，不該因為疫情，就忘記氣候變遷所帶來的影響，在全球190幾個國家裡，澳洲的碳排量就佔了5%，既然要推行紓困方案，何不搭配綠色產業，讓澳洲可以「走與以往不同的發展道路。」

雖然澳洲有24%的發電是由再生能源產生，但是現任的自由黨在氣候變遷上卻是懷疑派，不願意將碳排去年才通過一項非常有爭議的火力發電廠建案。根據統計資料，澳洲是繼中國之後，蓋最多新火力發電廠的國家。

紓困短視近利

雖然澳洲政府有推出820億美金的紓困方案。不過大多數預算將會花在救濟失業勞工，這讓霍登很擔心紓困政策似乎太短視近利，不過當地智庫也有反對意見，葛拉坦智庫研究員伍德反而認為，應該提高投資高效率燃煤產業，如天然氣車與電池的發展，「這才是可以減碳（效率提高）並兼顧經濟的做法。」

不過《雪梨先驅早報》也提到，氣候變遷仍無法減緩，加上氣候變遷大會COP26延期的情況下，今年對各國來說是很重要的減碳時機。澳洲蒙納許大學教授沙巴克認為，此時如果不轉型，以現在人類可能無法達成巴黎氣候協議的減碳目標來看，「以後可能就沒機會了。」

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澳洲 氣候變遷 疫情

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