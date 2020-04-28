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疫情重創景氣 經濟學家估：全美5月失業率恐飆到22%

世界日報 / 編譯林育正／綜合27日電
美國人5月不到半數有薪水，失業率恐破20%。 路透社
美國人5月不到半數有薪水，失業率恐破20%。 路透社

全美景氣遭受新冠肺炎疫情重創，經濟學家預測5月失業率恐飆高到22%，將有超過一半適齡工人沒有薪水進帳。

荷蘭國際集團(ING)國際首席經濟學者奈特利(James Knightley)表示，光是4月的失業人口就可能將失業率推上16%，如果5月再有1000萬人丟飯碗，屆時失業率將達22%。

他說：「幸好未超過1933年大蕭條的高峰24.9%，但我們要注意，18至65歲的美國人有三分之一沒有被歸類為就業或失業。他們可能是學生、提早退休人士、家庭主婦，或在照顧家人或生病了。這讓我們警覺，5月全美不到一半適逢工作年齡的民眾會有收入。」

過去五周，全美有2600萬人申請失業救濟金，平均七位勞工中就有一人申請失業救濟，較大蕭條時期更嚴重；而且僅日常購物就占了全美國內生產總值(GDP)的70%，第二季消費恐將下滑40%；上個月零售業、消費者信心和房市都呈現慘跌趨勢；目前預估第二季GDP將下滑12%。

不過經濟學家預測，申請失業救濟的人數將持續減少，將低於3月的高峰；儘管如此，接下來幾周將有數百萬人失業。

華府智庫「經濟政策研究所」(Economic Policy Institute)預估，受雇人數與失業人數相抵得出的「淨失業人口」，將在6月底達3000萬。

奈特利更表示，今年恰逢總統大選年，將會有越來越多民眾不顧公衛專家建議，呼籲政府重啟經濟。不過太快重啟經濟，景氣快速反彈呈現V型復甦的機會反倒降低。目前已有少數地區逐步復工，後勢仍有待觀察。

奈特利說：「我們預計失業人數會下降到一定程度，但如果消費者仍害怕疫情，不願出門購物或到餐廳用餐，就業市場將很難反彈。這代表美國經濟要V型復甦的可能性大大降低。」

「富比士」更預估今年9月聯邦政府財政赤字將達4兆3000億元。

美國人5月不到半數有薪水，失業率恐破20%。 路透社
美國人5月不到半數有薪水，失業率恐破20%。 路透社

失業 疫情

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