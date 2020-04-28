疫情巨浪衝擊！數百萬人還不了卡債 銀行面臨挑戰

新冠肺炎的疫情絲毫沒有起色，大多民眾仍無法外出，申請失業救濟的人數也不斷增加，數百萬人更因此還不起借貸；而放款的銀行在過去幾年一直以貸款利息做為主要營收，在這波疫情的巨浪衝擊下，也將面臨極大的挑戰。

全國經濟因受到疫情影響持續萎靡，首當其衝的就是信用卡債務，一般人若在經濟拮据還要同時支付多項貸款的情況下，最先遲繳的都是信用貸款；也因為信貸沒有抵押品，導致借方在台面上往往沒有籌碼可向客戶索討。

許多發卡銀行包括「第一資本」(Capital One)、「發現金融服務、(Discover Financial Services)，以及零售商信用卡發行機構Synchrony Financial等，目前先採取讓客戶暫停付款一個月，未來也可能持續下去；另外有些銀行則是降低，或甚至直接免除借款人的滯納金和循環利息。

根據產業通訊尼爾森報告(Nilson Report)指出，第一資本在全國擁有約1億2000萬的信貸帳戶，其中僅有1%交易活動頻繁的帳戶被註冊進入延遲還款計畫。

然而這些措施也只能讓借款人暫時喘一口氣，許多公司和分析師仍認為，貸款遲繳或註銷的狀況將會持續到年底；發現金融服務和Synchrony Financial今年已損失一半以上的營收，和整個金融市場相比虧損相當嚴重。

雖然銀行的目標還是希望讓消費者延遲付款，替經濟爭取更多復甦的時間，也讓失業的人在下一份工作有著落前，先稍微緩衝一下不用急著還款；但其實早在疫情爆發之前，許多人就已經因為信貸、學貸、健保、房租等一些主要開銷，面臨財務吃緊的窘境。

國內主要發卡銀行包括發現金融服務、第一資本、美國運通(American Express)、摩根大通(JPMorgan Chase)等，目前都已準備好數十億元的額外資金，替未來可能面臨巨大虧損的貸款市場作準備。