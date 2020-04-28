蘋果零售副總裁：5月會有更多門市重新開放

蘋果零售主管向員工表示，她預期5月將有更多的蘋果零售店重新開放營運。該公司是在3月關閉大中華地區以外的蘋果零售店。

根據知悉情況的零售員工表示，蘋果零售與人資副總裁歐布萊恩（Deirdre O'Brien）是在每周更新的影音片段中透露上述內容。她並未具體指出哪些店或哪些地區的蘋果零售會要重新開放，但表示「我們正持續分析各據點所在地的衛生情況，而我預期我們將在5月重新開放許許多多的門市」。

蘋果在南韓首爾的零售門市已於4月初重新營業，這家店主要聚焦服務和領取修繕的手機和裝置，而非聚焦銷售。消費者仍能購買產品，但他們在入口處須接受體溫檢測。

目前還不清楚蘋果會率先重新開放哪些地區的零售店，但歐布萊恩先前曾告知員工，她預期在美國至少一些據點會在5月初恢復營運。蘋果在歐洲、北美、亞洲，以及巴西、日本和阿拉伯聯合大公國等大市場設有零售店。

美國部分地區正開始準備復工，包括德州計劃短期內解除或鬆綁限制措施，喬治亞州則已允許一些企業重新開工。

在過去數周，蘋果零售員工從家中接受訓練與參與會議。一些員工還必須透過網路和電話為客戶提供技術支援服務。