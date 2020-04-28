周而復始無絕期？紐約油價亞洲盤繼續崩跌 跌破11美元

紐約油價今天上午在亞洲盤繼續挫跌，西德洲中級原油（WTI）6月期貨價格繼周一（27日）崩跌25%之後，上午再跌近17%，價格跌破每桶11美元。這波跌勢基本面是石油生產過剩已近無處可儲存，點火的則是最大石油ETF美國石油基金意外抛售所有6月期貨持倉。

市場現在愈發擔憂WTI近月期貨價格，真的會一再重演到期前崩盤到深度負值的情況。上周，5月WTI期貨到期前一日，價格首次跌破零，且以誇張的負37.63美元收盤。

全球為防堵新冠病毒擴散採取的封鎖措施，導致從汽油到原油的所有需求都化成泡影。油價今年以來已下跌近80%。全球最大的一些產油國承諾下月初開始大力削減產量努力平衡市場，然而消費量狂瀉令供應過剩問題難解，挑戰全球儲油能力的極限。

摩根大通指出，為了避免美國石油貯油樞紐庫欣在5月和6月的存放空間占用超過90%，本月必須關閉相當於每天100萬桶的石油產量，才能做到。

新加坡時間10:45，WTI 6月期貨崩跌近15%報10.87美元，布蘭特原油大跌4.7%至19.05美元。