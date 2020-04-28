Fed擴大市政流動性機制 為較小郡市解決資金之急

美國聯準會（Fed）擴大市政流動性機制（MLF）的範圍和期限，這項規模5,000億美元的緊急放貸計畫目的，是為經濟到受新冠病毒疫情衝擊的州和地方政府提供短期貸款。

Fed調降允許向MLF出售短期貸款的地方區域人口門檻。對於「郡」的人口條件門檻限制從200萬降低至50萬人，對「市」的人口條件門檻從100萬降低至25萬人。

Fed在27日的聲明中表示：「與4月9日宣布的最初計畫相比，新的人口門檻大幅增加可直接從MLF借款的實體。」

原先批評這項計畫的布魯金斯學會研究員Aaron Klein改口表示：「這非常好。」他指出，新的機制將涵蓋許多先前被排除的大城市，包括亞特蘭大、邁阿密、巴爾的摩、波士頓與紐奧良。

這項機制計畫尚未投入運作，是Fed宣布的九項計畫之一，目的是在企業停工、停業以遏止新冠病毒傳播之際，減少疫情對經濟的衝擊。光是Fed在9日宣布這項計畫後，市政債券市況已從3月創紀錄的拋售中回溫。

這波市政債券跌勢導致州和地方政府的借貸成本飆升，數以十億美元計的債券交易泡湯，並引發人們擔憂市政當局在分擔抗疫成本之際，無法籌得資金。