底特律汽車廠目標美國工廠518局部復工

華爾街日報根據知情人士透露指出，通用汽車（GM）、福特（Ford）、飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）等底特律汽車廠高層主管，在與工會領袖和密西根州州長惠特默討論後，現在把局部復工目標日期定在下月18日。

據了解，最近幾天這些汽車廠與汽車製造業勞工工會研商工作安全準則已有進展，安全準則用於保護上工勞工，降低感染新冠病毒的風險。不過最終的版本還沒敲定，工會對查證也不予置評。

底特律所在的密西根州，州長惠特默上周宣布延長非民生必需企業的關閉時間到下月15日，其他州有些禁令會在更早之前解除。華爾街日報指出，汽車廠決定統一設定所有在美國的工廠局部、有限度復工日在5月18日，以便與工會達成安全作業準則，而零件供應商也能有時間準備安排供貨物流。

根據惠譽信評估計，福特汽車在封鎖後的第一個月至少燒掉80億美元現金，通用則至少50億美元。底特律車廠約在上個月20日前後，因疫情被迫關閉在美國的工廠。