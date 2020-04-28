他是巴菲特接班人？本周股東會將坐在股神旁邊
波克夏公司本周六（5月2日）將舉行年度股東大會，董事長巴菲特今年將照例出席，但高齡96歲的副董事長孟格將缺席，改由可能是巴菲特的執行長職位接班人、副董事長亞伯（Greg Abel）列席接受投資人提問。
波克夏公司27日發表聲明說，89歲的巴菲特和57歲的亞伯將是唯一出席本次年度股東會議的兩位董事。亞伯是管理波克夏非保險類事業營運的副董事長，被外界視為巴菲特的執行長職位接班人。這次預定上台接受提問，將讓投資人首度能進一步聆聽亞伯對公司營運的真知灼見。
波克夏的年度股東會議通常會吸引超過3萬名股東到場參與，但今年因新冠病毒疫情緣故，改成線上舉辦。高齡已96歲、以往總是和巴菲特並坐接受提問的副董事長孟格，以及目前管理波克夏保險事業營運的副董事長詹恩（Ajit Jain）都將缺席。
今年的波克夏股東會提問時段將在美國中部時間5月2日下午3時45分（台北時間5月3日清晨4時45分）舉行。
波克夏今年首季可能出現龐大淨虧損，原因是約2,500億美元的投資組合價值可能下滑，包括對美銀與美國航空業的股票投資出現帳面虧損。不過投資人將更為聚焦營業利益。
巴菲特近幾周來鮮少公開談論投資，但孟格近期接受華爾街日報訪問時表示，在金融動盪期間，波克夏一直保持審慎操作。
孟格當時表示：「我們總是審慎行事。這不代表我們不會做一些相當積極、或抓住一些機會的事。然而基本而言，我們將相當保守。」
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