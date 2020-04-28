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美國公布對陸出口新限制 加緊管制軍方取得半導體設備

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美商務部對陸管制出口新規定涵蓋於軍事實體和支援的民間企業。美聯社
美商務部對陸管制出口新規定涵蓋於軍事實體和支援的民間企業。美聯社

美國周一宣布，將對中國大陸出口實施新限制，阻止中國軍方取得半導體生產設備和其他技術。

新規定要求美國業者在向軍事實體出售某些產品時，要獲得許可，即使這些產品是民用的；此外，新規也取消允許某些美國技術在出口給非軍事實體和用於非軍事用途的情況下無需獲得許可的例外情況。

這些規將於周二在《聯邦公報》上公布，接受各界公議。新規可能會損害半導體業和民用航空設備對大陸的銷售，只要美國認定這些產品將被用於軍事用途。

這些調整包括要求更多產品出口需要獲得許可證，還擴大了針對俄羅斯和委內瑞拉的規定適用範圍，但受影響最大的將是對中國大陸的貿易。

美國商務部長羅斯發布新聞稿說：「重要的是要考慮與那些有將從美國公司購買的商品轉用於軍事用途歷史的國家做生意的後果。」

華盛頓貿易律師Kevin Wolf說，這些規定是對中國軍民融合發展政策的回應。他表示，軍事用途和用戶的監管定義非常寬泛，不僅僅限於中國人民解放軍等實體的採購。比方說， 如果中國的一家汽車公司修理一輛軍用車輛，如此一來這家汽車公司就是軍用終端用戶，即使出口的產品是用於其業務的其他部分。

Wolf說，「一個軍事終端用戶並不局限於軍事組織，軍事終端用戶同時也可以是一個民用企業，但其業務旨在支持某個軍事項目的運作。」

另一項規則改變，是取消某些積體電路、電信設備、雷達、高階電腦等產品對中國進口商和中國公民的民用許可證豁免。

美國政府還公布第三項擬議的規則調整，將強制外國公司轉運某些美國商品至中國大陸時，不僅要獲得本國政府的批准，還要獲得美國的批准。

半導體 國軍

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