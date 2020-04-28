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譚德塞自認防疫有成 稱聽世衛建議國家表現好

美衛生部長和陳時中通話後 推文這樣說

避險情緒降溫美元下跌 因多國考慮逐步解封

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美元27日因避險情緒降溫而下跌。 路透
美元27日因避險情緒降溫而下跌。 路透

美元周一（27日）下跌，主要是多個國家訂定計畫，準備逐步解除因防堵新冠病毒實施的封鎖；市場風險意願受到提振，降低了對美元的避險需求。

美元指數（DXY）27日下跌0.34%至100.041。

紐約Brown Brothers Harriman全球外匯策略主管Win Thin說：「重新開放計畫為本周市場開局帶來了積極的人氣。美元面臨一些壓力。」

歐元兌美元升值0.07%，報1.0828美元。歐元受到支撐是因為信評機構標普全球上周五對義大利的信用評級維持不變，化解了被降至垃圾級的擔憂，避免歐洲經濟和政治危機升級。

美元兌日圓跌0.23%，報107.25日圓。日本央行27日擴大貨幣刺激措施，宣布無上限購買公債；日本政府亦努力藉增加支出來幫助經濟度過疫情難關，日圓因而走強。

匯市交易員現在關注焦點轉向本周三結束的美國聯準會（Fed），以及周四的歐洲央行會議。

日本央行 義大利

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