台積電ADR周一漲1.5% 溢價大台股開盤看漲
台積電ADR收盤漲0.78美元報53.51美元，較台北交易股票溢價7.8%。費城半導體指數周一漲1.3%。
美國股市周一收高，主要經濟體計劃逐步放鬆防疫限制措施，並且日本央行先行加碼貨幣寬鬆措施，歐洲的決策者也在尋求促進銀行放貸。
道瓊工業指數大漲358.51點，至24,133.78點，漲幅1.5%。標普500指數上漲41.74點，至2,878.48點，漲幅1.5%；那斯達克綜合指數上漲95.64點，至8,730.16點，漲幅1.1%。
台灣加權股價指數大漲219.91點收10,567.27點。台積電跌漲1.4%，收298.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 65.30 +3.82 65.30 0.01
中華電 CHT 110.07 +0.80 109.50 0.52
台積電 TSM 321.33 +1.48 298.00 7.83
聯電 UMC 15.67 +1.56 16.15 -2.95
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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