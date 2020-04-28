台積電ADR周一漲1.5% 溢價大台股開盤看漲

隨著世界多國實施的封鎖措施重創經濟、引發民怨，美國好幾州、義大利、瑞士等地都已準備鬆綁封鎖措施、重啟經濟，但政府貿然「重啟」經濟將導致新冠肺炎疫情捲土重來的憂慮也日漸升溫。經濟學家示警，從公共衛生和經濟的觀點來看，若以公衛為代價來緩解經濟衝擊，一旦疫情反撲，後果會更嚴重。

2020-04-28 00:37