道瓊大漲358點 標普500指數收在六周最高 解封經濟在望

美國股市周一收高，主要經濟體計劃逐步放鬆防疫限制措施，並且日本央行先行加碼貨幣寬鬆措施，歐洲的決策者也在尋求促進銀行放貸。

道瓊工業指數大漲358.51點，至24,133.78點，漲幅1.5%。標普500指數上漲41.74點，至2,878.48點，漲幅1.5%；那斯達克綜合指數上漲95.64點，至8,730.16點，漲幅1.1%。

金融股領漲，受德意志銀行第1季意外獲利激勵。標普500指數11大類股全面收高。

隨著西班牙、義大利和法國的新冠死亡人數放緩，歐洲各國公帶解封進度。美國幾個州已經開始放鬆居家令限制，設法重啟經濟。

同時，日本央行周一宣布取消公債購買限制，並加大公司債購買力道。歐盟也計劃進一步放寬銀行業資本規定，以幫助銀行業繼續向飽受疫情打擊的企業發放貸款。

投資人也密切留意本周將公布的重要公司財報，其中包括蘋果、亞馬遜、巴克萊和三星電子。

通用汽車漲2.3%，該公司宣布暫停派息和股票回購計劃，以節約現金。

蘋果僅上漲不到0.1%，漲勢不及大盤，有報導說蘋果將新iPhone的量產時間延後約一個月。新冠病毒大流行削弱消費者對各種產品的需求，也擾亂全球各地的供應鏈。

但部分分析師認為，除非在尋找新冠病毒治療方法方面取得進展，否則美股漲勢可能受限。

獨立資產顧問 Oliver Pursche 提醒，不要指望經濟會出現快速的「V型」復甦。 「如果我們明天開始重啟經濟，並且沒有出現第二波大規模感染，我仍然認為至少需要6-12個月的時間，才能使一切恢復正常。」他說：「給經濟按下暫停鍵要開始鍵容易得多。」

路孚特數據顯示，分析師預計標普500指數成份股企業第1季收益將較去年下降15%，與年初預測增長6.3%形成鮮明對比。

特斯拉跳漲10.1%，為那斯達克帶來最大提振，有報導說，該公司下周將讓加州汽車裝配廠的部分工人復工。