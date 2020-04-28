紐約油價崩跌30％至13美元以下 都是原油ETF轉倉害的

紐約原油價格周一又崩跌，全球最大的石油ETF表示，由於實物原油庫存繼續攀升，將出脫6月WTI期貨的部位。

西德州中級原油（WTI）6月期貨價格最多深達30%，結束了連續四日反彈走勢，終場跌4.16美元，收於每桶12.78美元。6月布蘭特原油跌1.45美元，至每桶19.99美元。6月布蘭特原油期貨周一到期。

United States Oil Fund LP表示，從周一開始，USO ETF將把在6月WTI石油合約中的所有資金轉移到其他月份的合約上，從而引發6月和7月合約之間的價格關係出現大幅波動。

高盛集團表示，全球石油市場最短三周之內就面臨貯油能力的極限，全球產量的近20%可能需要停產。

避險基金 Again Capital LLC的合夥人John Kilduff 說：「一些下跌壓力，特別是6月合約，是源於流動性日益缺乏。」他說，不僅僅是USO，諸如Marex Spectron和TD Ameritrade等證券公司也是，限制客戶對某些原油合約增加新部位。

摩根大通表示，為了避免庫欣原油貯量在5月和6月超過90%，5月的總生產關閉量必須達到每日100萬桶，6月可能還需要再關閉50萬桶。

●金價下跌

股市上漲、避險需求下降，之前數據顯示西班牙、義大利和法國新增死亡病例減少。紐約州周日的死亡病例也下降，州長也制定重啟計畫。儘管如此，黃金可能會從更多的貨幣寬鬆政策中獲得支撐。

紐約時間下午1:31，紐約商品交易所6月黃金期貨下跌0.7%，結算價每英兩 1,723.80美元。金價一度上漲0.6%，上周上漲了2.2%。