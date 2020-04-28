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看好重啟經濟 道瓊重登2萬4000點

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
投資人看好新型冠狀病毒爆發後經濟可能重新開放，美股27日上揚。 新華社
投資人看好新型冠狀病毒爆發後經濟可能重新開放，美股27日上揚。 新華社

投資人看好新型冠狀病毒爆發後經濟可能重新開放，美國股市27日上揚。

道瓊工業平均指數上漲358.51點或1.51%收2萬4133.78點，為4月17日來首度登上2萬4000點。史坦普500指數上漲41.74點或1.47%收2878.48點。那斯達克綜合指數上漲95.64點或1.11%收8730.16點。

史指4月至今上漲11.4%，可望出現1987年來最大單月漲幅。道指本月至今上揚10.1%，為2002年來最佳。

可能因重啟經濟而受惠最大的股票領漲。米高梅度假村(MGM Resorts)和嘉年華(Carnival)均攀升8.8%。Gap和Kohl's分別上漲12.9%和17.72%。

E-Trade投資策略副總裁羅文嘉特(Mike Loewengart)說道，「額外的全球刺激措施、減緩的新冠病毒病例以及恢復正常狀態的訊號，無疑是當前環境中的好消息。話雖如此，經濟目前還遠遠談不上復甦，它只是慢慢恢復生機。”」

阿拉斯加、喬治亞、南卡羅來納、田納西州和德州等州開始允許餐館和其他場所為客戶提供服務。俄亥俄州長德溫(Mike DeWine)表示，消費性零售和服務可以自5月12日起重新開放。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)26日表示，紐約州計畫分階段重新開放經濟。他說，第一階段將涉及紐約的建築和製造業。至於第二階段，企業需要做好重新開放計畫，其中包括保持社交距離的作法和配備個人防護設備。他還指出，與新冠病毒相關的住院人數已經連降14天，紐約的病毒死亡人數達到近一個月低點。

Chaikin Analytics CEO查欽(Marc Chaikin)說：「隨著各州開始重新開放經濟並放鬆社交隔離規定，新常態將開始浮現。」「股市面臨的最大風險是美國經濟過早重新開放，可能導致新冠病毒案例增加，並使這些擺脫經濟停滯的努力遭到中斷。」

摩根大通和迪士尼是道指表現最好的股票，分別上漲超過4%。金融股領漲史指，漲幅超過3%。花旗集團股票上漲7.98%，富國銀行和美國商銀的股票均上漲超過5.5%。

儘管如此，由於封鎖讓數千家企業關門，新冠病毒居家避疫令和社交隔離準則仍是華爾街關注的首要問題。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)數據，全球已確認近300萬例新冠病毒病例，在美國有90萬例。

股市也擺脫油價下跌近25%的利空消息。

疫情爆發以及隨後的業務倒閉引發一波失業。勞工部數據顯示，過去5周有超過2600萬人申請失業救濟。

可以肯定的是，新病毒感染數的下降以及前所未有的貨幣和財政刺激措施，已使股市從3月23日的低點大規模反彈。主要股指都上漲超過20%，史指收復從2月19日的歷史高位回落約半數跌幅。

紐約 社交距離 失業 疫情

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