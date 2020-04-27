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油價崩跌走勢再起！紐約期油暴跌近30％ 一度摜破12美元
美國原油期貨價格27日再次重挫，暴跌近30%至每桶13美元以下，主要因為市場再度擔心缺乏地方存放過剩的原油。
挪威能源顧問業者雷斯塔德石油市場部門主管童浩根表示，市場知道儲存問題依然存在，在產油商短期內無處可儲存石油時，油價只會走跌。
美國西德州中級原油六月期貨價一度跌深至每桶11.88美元，持續朝史上次低收盤價格邁進。西德州六月期油曾在21日創下每桶11.57美元的史上最低收盤價格。
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