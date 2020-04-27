油價崩跌走勢再起！紐約期油暴跌近30％ 一度摜破12美元

大量的廢棄醫療物資散落在大城市的角落，甚至無人島也有！希臘群島海洋保護研究所的米利烏警告，口罩、手套等醫療物資若隨地亂丟，最終都會流入海洋，而且氣味常會吸引海龜誤食。對此，WHO和美國疾病管制中心建議一般民眾，勤洗手和戴布口罩防護力已足夠，應多使用可重複利用的醫療物資。

2020-04-27 17:34