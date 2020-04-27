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美股早盤漲逾百點 美多州計劃逐步解封
美股三大指數27日早盤全面小漲，道瓊工業指數上漲跌約0.5％或121點，因主要經濟體逐步解封、日本央行（BoJ）宣布無限量購買日本公債捎來利多；科技股財報本周登場，投資人密切關注。
標普500指數一度上漲0.83%；那斯達克指數漲0.9％。
美國持續討論放寬封鎖限制有助於提振股市，科羅拉多、密西西比、明尼蘇達和田納西州將嘗試重啟經濟，紐約州州長古莫則在27日宣布分階段重啟經濟的計畫，從建築和製造業開始，最快可能自5月15日起重新開放。
日本央行追隨聯準會（Fed），今天宣布無限量購買日本公債，原本購債目標為每年80兆日圓，另加大購買公司債和商業本票的上限至20兆日圓。
6月西德州原油期貨27日一度下跌24.09%至每桶12.86美元。
投資人本周將聚焦亞馬遜、巴克萊公司（Barclays）及三星電子等一系列科技公司財報；聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）將宣布利率決策，以及一些主要經濟體的國內生產毛額（GDP）數據也是關注焦點。
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