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中國大陸反駁歐盟報告指控散播假消息 自稱也是受害者
英國BBC報導，歐盟一份報告上周指控中國大陸散播新冠肺炎疫情假新聞，大陸外交部27日否認了這個說法。
歐盟一份報告上周指出，有「重大證據」顯示大陸在社交媒體進行秘密活動。英國和美國國家安全官員認為，大陸仍低報新冠肺炎實際死亡人數。
大陸外交部發言人耿爽在27日的例行記者會表示：「我必須強調，中國反對任何機構和個人製造及散播假新聞。中國是假新聞的受害者，而非來源。」
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