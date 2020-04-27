比爾蓋茲資助七種新冠病毒疫苗生產 盼12個月內問世

微軟共同創辦人、全球第二大富豪比爾蓋茲（Bill Gates）資助七種最有前景的新冠病毒疫苗進行生產，以其慈善事業全力對抗致命疫情，疫苗最快能在12月內問世。

比爾蓋茲在CNN節目中表示：「如果一切完美進行，我們將在一年內大規模生產」，「最多可能花上兩年。」

比爾蓋茲也警告，如果美國急著重啟經濟，引起新冠疫情以「以幾何級數」的方式擴大，「將把病毒散播到國內其他（疫情相對緩和的）地區。」就像是2020年初，國際間的旅行導致新冠病毒迅速傳播。

稍早，比爾蓋茲在金融時報受訪時表示，他名下的比爾及梅琳達蓋茲基金會，將「全神貫注」對抗新冠病毒。該基金會迄今已捐出2.5億美元協助對抗肺炎疫情擴散，並改組對抗其他疾病的單位，加入對抗新冠病毒的行列。