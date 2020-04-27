快訊

20年的回憶！「麻布茶房」5月1日全面停業

比爾蓋茲資助七種新冠病毒疫苗生產 盼12個月內問世

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
微軟創辦人比爾蓋茲資助七種最有前景的新冠病毒疫苗進行生產，疫苗最快能在12月內問世。 路透
微軟創辦人比爾蓋茲資助七種最有前景的新冠病毒疫苗進行生產，疫苗最快能在12月內問世。 路透

微軟共同創辦人、全球第二大富豪比爾蓋茲（Bill Gates）資助七種最有前景的新冠病毒疫苗進行生產，以其慈善事業全力對抗致命疫情，疫苗最快能在12月內問世。

比爾蓋茲在CNN節目中表示：「如果一切完美進行，我們將在一年內大規模生產」，「最多可能花上兩年。」

比爾蓋茲也警告，如果美國急著重啟經濟，引起新冠疫情以「以幾何級數」的方式擴大，「將把病毒散播到國內其他（疫情相對緩和的）地區。」就像是2020年初，國際間的旅行導致新冠病毒迅速傳播。

稍早，比爾蓋茲在金融時報受訪時表示，他名下的比爾及梅琳達蓋茲基金會，將「全神貫注」對抗新冠病毒。該基金會迄今已捐出2.5億美元協助對抗肺炎疫情擴散，並改組對抗其他疾病的單位，加入對抗新冠病毒的行列。

疫情 疫苗

延伸閱讀

蓋茲：疫情定義現代 未來是一個半正常的世界

疫情當頭川普暫停金援世衛 蓋茲：危險決定

蓋茲：死亡數將遠低於預估

「假蓋茲」與「假季辛吉」的疫情忠告 還有提到台灣

相關新聞

中國大陸反駁歐盟報告指控散播假消息 自稱也是受害者

英國BBC報導，歐盟一份報告上周指控中國大陸散播新冠肺炎疫情假新聞，大陸外交部27日否認了這個說法。

疫情影響 傳蘋果將今年旗艦iPhone量產時間延後一個月

華爾街日報27日援引知情人士消息報導，由於新冠肺炎疫情削弱全球消費者需求，並擾亂亞洲供應鏈的製造活動，蘋果公司將把今年稍...

醫療廢棄物氾濫 專家籲重複使用

大量的廢棄醫療物資散落在大城市的角落，甚至無人島也有！希臘群島海洋保護研究所的米利烏警告，口罩、手套等醫療物資若隨地亂丟，最終都會流入海洋，而且氣味常會吸引海龜誤食。對此，WHO和美國疾病管制中心建議一般民眾，勤洗手和戴布口罩防護力已足夠，應多使用可重複利用的醫療物資。

疫情衝擊 這兩國恐淪為亞洲受創最重經濟體

穆迪分析公司（ Moody's Analytics）經濟學家表示，全球新冠肺炎疫情肆虐，在亞洲地區，預料疫情對日本和新加...

Airbnb力拼轉型 線上體驗、醫護住宿

Airbnb拼轉型，不只推出各種線上付費體驗課程、推廣長期住宿，還提供住宿給醫護人員。新冠肺炎疫情衝擊旅宿業，原本主攻中短期旅遊住宿的租賃媒合網站Airbnb力求生存

紓困政策存漏洞 上市公司搶小公司救命金

聯邦政府針對小企業的紓困貸款將在27日上路，不過其實政策存在大漏洞；華盛頓特區數據資料公司FactSquared指出，日前共有超過200家上市公司申請至少8億5470萬元的貸款，排擠小企業生存空間

逾月沒生意做 美國公司倒閉潮來襲

新冠病毒疫情衝擊下，已歇業的數千家餐廳及零售店面最為脆弱，很多沒做生意已超過一個月。有些餐廳設法靠著外賣或外送，賺取些許收入，但都陷入財務困難

紐約油價跌幅拉大10%至16美元以下 減產難消過剩之憂

國際油價跌至每桶16美元以下，全球原油庫存上升，主要產油國減產也無法平衡市場。

儲油空間疑慮再起 美國油價重跌9%

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重挫需求，即便產油國開始減產以提振市場，儲油空間的疑慮仍揮之不去，造成美國油...

空中巴士要員工為裁員做好準備 CEO致函員工：現金流失如失血

空中巴士（Airbus）執行長傅里（Guillaume Faury）向員工發出預警，空巴正現金流失如失血，需要加速削減成...

紐約原油期貨亞洲早盤又跌了 減產難解供給過剩之憂

紐約原油期貨在亞洲早盤重拾跌勢，新冠疫情導致需求急劇萎縮，繼續令市場受壓。

沙國向中國大陸支付2.65億美元 以對抗新冠肺炎疫情

彭博資訊報導，沙烏地阿拉伯談判和採購委員會主席拉比亞（Abdullah Al-Rabiah）26日表示，該國將向中國大陸...

熱門新聞

前北韓高官：金正恩恐是參觀飛彈發射出事故！

南韓總統顧問稱金正恩好端端活著 平壤卻現恐慌搶購

5年暴肥40公斤 曾一餐配10瓶紅酒 金正恩奢華菜單曝光

韓帥氣YouTuber約會粉絲 沒戴套播毒慘害女方染性病

金正恩專用列車現蹤 美韓專家：他還活著

疫情衝擊 這兩國恐淪為亞洲受創最重經濟體

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。