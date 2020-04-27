WSJ：蘋果延後量產今年旗艦版iPhone一個月
知情人士透露，蘋果公司將2020年iPhone旗艦機種量產的時間延後約一個月，原因是新冠肺炎疫情導致全球消費者需求減弱，並打亂亞洲供應鏈的陣腳。
華爾街日報引述消息人士報導，今年蘋果旗艦機種量產的時間將延後一個月左右。蘋果通常會在9月中旬發表新款iPhone，並在9月底前上市。因此，蘋果通常會在初夏開始量產，並在8月前後建立庫存。
報導指出，蘋果計劃今年稍後推出四款新iPhone，其中一些支援5G上網，價格各異，共有一款5.4吋、兩款6.1吋、及一款6.7吋等三種尺寸，全都配備有機發光二極體（OLED）螢幕。報導說，蘋果也正計劃削減今年下半年生產的iPhone數量多達20%。
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