醫療廢棄物氾濫 專家籲重複使用

大量的廢棄醫療物資散落在大城市的角落，甚至無人島也有！希臘群島海洋保護研究所的米利烏警告，口罩、手套等醫療物資若隨地亂丟，最終都會流入海洋，而且氣味常會吸引海龜誤食。對此，WHO和美國疾病管制中心建議一般民眾，勤洗手和戴布口罩防護力已足夠，應多使用可重複利用的醫療物資。

廢棄口罩流入海中

根據《德國之聲》報導，無人居住的索罟群島（Soko Islands，位於香港西南方）竟然出現上百片廢棄的醫用口罩，環保團體OceansAsia懷疑，口罩是從鄰近的香港漂洋過來的。廢棄醫療物資也大量出現在紐約、倫敦等一線城市角落。對此，希臘群島海洋保護研究所的海洋生物學家米利烏警告，口罩、手套等醫療物資若隨地亂丟，最終都會流入海洋。

《發現》指出，近來《當代生物學》的一篇期刊論文顯示，塑膠製品泡在水中一段時間後便會孳生海藻和細菌，對海龜來說味道很像食物，所以紛紛搶食。OceansAsia的成員斯托克斯也表示，他們在索罟群島發現不少亞馬遜河豚和綠蠵龜聚集。

物資重複使用

然而，廢棄的醫療物資應該怎麼處理？環保團體「零浪費歐洲」的執行長賽門表示，手套在歐洲不被視為「塑膠袋」，即使是材質是塑膠也不能回收。賽門強調，手套使用的乳膠雖是天然的材質，就算能夠分解，但在製造過程中還有化學添加物，對環境仍可能有害。

「產品從設計到丟棄都必須考量到對環境友善。」普利茅斯大學海洋研究所的教授湯普森表示。另外，解決之道也包含「從源頭減少垃圾」，WHO曾表示，在公共場合勤洗手比戴手套更有保護力；美國疾病管制中心也指出，對一般民眾來說，可重複清洗的布口罩已提供必要的保護。

在美國，福特汽車正利用安全氣囊的材質，製作可清洗50遍的防護衣。《每日新聞》報導，日本也有不少企業使用泳衣、內衣等材質生產可重複清洗的口罩。

日前台灣的中山醫學大學也經實驗顯示，電鍋乾蒸口罩能夠消毒。《紐約時報》也指出，美國內布拉斯加大學正在實驗，紫外線能否有效消毒口罩，以延長口罩的使用壽命。

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