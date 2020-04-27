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疫情衝擊 這兩國恐淪為亞洲受創最重經濟體

經濟日報 / 編譯鍾詠翔／綜合外電
穆迪分析公司（ Moody's Analytics）經濟學家表示，全球新冠肺炎疫情肆虐，在亞洲地區，預料疫情對日本和新加坡帶來的經濟衝擊最大。 路透
穆迪分析公司（ Moody's Analytics）經濟學家表示，全球新冠肺炎疫情肆虐，在亞洲地區，預料疫情對日本和新加坡帶來的經濟衝擊最大。 路透

穆迪分析公司（ Moody's Analytics）經濟學家表示，全球新冠肺炎疫情肆虐，在亞洲地區，預料疫情對日本和新加坡帶來的經濟衝擊最大。

美國財經媒體CNBC報導，穆迪亞太首席經濟學家柯克蘭指出，過去一個月疫情惡化前，日本與新加坡的經濟成長動能原本就相當疲弱，後來兩國政府為防疫相繼實施更嚴格的封鎖措施，可能讓經濟陷入更大困境。

最新官方數據顯示，日本去年第4季國內生產毛額（GDP）較一年前萎縮6.3%，星國上季GDP則萎縮2.2%。美國約翰霍普金斯大學的資料顯示，目前日本、新加坡的確診病例都已超過13,000人，是亞洲疫情最嚴重的地區。

疫情 日本

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