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Airbnb力拼轉型 線上體驗、醫護住宿

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
應對新冠肺炎衝擊，Airbnb轉型推廣線上生活體驗、長期住宿以及為醫療人員提供住宿。（Photo from網路截圖）
應對新冠肺炎衝擊，Airbnb轉型推廣線上生活體驗、長期住宿以及為醫療人員提供住宿。（Photo from網路截圖）

Airbnb拼轉型，不只推出各種線上付費體驗課程、推廣長期住宿，還提供住宿給醫護人員。新冠肺炎疫情衝擊旅宿業，原本主攻中短期旅遊住宿的租賃媒合網站Airbnb力求生存，除了運用平台豐厚的資源人脈，主打各樣付費線上生活體驗，如料理、牧場參觀、音樂教學、健身等，並力推長期住宿，也提供住宿給第一線醫護人員。

線上生活體驗

《The Verse》報導，Airbnb在3月下旬大動作修改網站頁面和經營策略，改變過往主打中短期旅遊住宿，將經營目標放在「線上文化體驗」、「長期住宿（月租）」和「幫助醫護人員」三大塊。由於Airbnb長年累積豐厚的人脈，很快就能上架來自世界各地的付費線上體驗課程，包括料理、音樂教學、牧場參觀、健身等，甚至還有說故事、唱歌等活動，幫助平台度過疫情衝擊，同時也為房東們另闢經濟來源。

一名美國加州的房東Lederhaus向《Conde Nest Traveler》透露，以往她在Airbnb上提供實體烘焙體驗，現在因為遊客驟減轉為線上付費教學，但這樣的轉變讓不能前來的舊客仍然可以參與，而且招來比以往多兩倍的客人，「這是一個全新的體驗，全世界的人都可以來體驗烘焙的樂趣。」

提供醫護人員住宿

Alex表示，Airbnb目前也大力推廣提供住宿給醫護人員的政策。雖然平台本來就提供大量房源供房客搜尋，但為了照顧醫護人員，所以特別規劃較優惠甚至免費的房源給醫護人員，若他們怕把病毒帶回家，或者疲累的時候，都有地方可去，目前已經有10萬多筆房源加入這樣的計畫。

這項計畫最先在義大利和法國上架，已有愈來愈多國家加入。房東提供房源時，也須遵守當地疾病預防中心的要求，做足衛生措施和消毒工作，確保醫護人員可以安全無虞的休息。如在美國，房東們的出租間隔至少要72小時。

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