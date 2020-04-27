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紓困政策存漏洞 上市公司搶小公司救命金

世界日報 / 編譯林育正╱綜合26日電

聯邦政府針對小企業的紓困貸款將在27日上路，不過其實政策存在大漏洞；華盛頓特區數據資料公司FactSquared指出，日前共有超過200家上市公司申請至少8億5470萬元的貸款，排擠小企業生存空間。

申請紓困的200多家企業當中，光是德州飯店業者班奈特(Monty Bennett)旗下三間上市公司，就申請了多達1億2640萬；旗下的Ashford信託公司，更分別申請117筆貸款共7600萬元，為單一公司最高金額。

紓困法案雖然另設「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)，但首波3500億元快速耗盡後，卻發現諸多上市大企業獨占鉅資，反倒數萬間小企業只能分得小額貸款，面臨存亡危機。

上周，聯邦小企業管理署(SBA)嘗試修正方案，表示高市值且擁有較佳資本周轉能力的大企業，將不符合紓困資格。隨後露絲酒店集團和三明治連鎖店 Potbelly ，也跟進漢堡店Shake Shack繳回紓困金。

FactSquared發現目前已有11家公司繳回7500萬貸款。FactSquared使用機器學習技術，取得企業申請紓困資料，爆料大企業成功遊走政府法規之間取得巨款。執行長佛瑞許林(Bill Frischling)說：「動用人工智慧，只要公司有申請，我們就會知道。」

摩根史坦利(Morgan Stanley)分析師上周就發現，上市大企業自PPP獲得2億4340萬，隨後更多資料被公布後，發現金額不止更加龐大。像摩根大通(JPMorgan Chase)和美國商業銀行(Bank of America)就因此飽受批評，也讓人質疑政策的公平性。而且只要拿出紓困貸款用來支付薪資等開銷的證明，貸款便能被豁免。

政府將再挹注3100億貸款，但財經網站CNBC 報導指出，許多企業並沒有繳回貸款的打算，表示無法從其他管道取得資金，必須仰賴紓困支付薪資。

薪資 上市公司 摩根

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