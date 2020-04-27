逾月沒生意做 美國公司倒閉潮來襲

新冠病毒疫情衝擊下，已歇業的數千家餐廳及零售店面最為脆弱，很多沒做生意已超過一個月。有些餐廳設法靠著外賣或外送，賺取些許收入，但都陷入財務困難。小型獨立零售商，包括有開線上店面的也岌岌可危；服飾零售商還有額外麻煩，便是冬季庫存到春天已賣不動，遑論時序快進入夏季。

新冠疫情對經濟破壞巨大，聯邦雖提供數十億元紓困金給小企業，但恐無法挽救它們不破產，其就中以數以千計的餐廳、零售業、服飾業及獨立石油公司最慘，很多與它們打交道的律師都發現，這些店面老闆都在考慮把生意收起來，公司倒閉潮只怕難以避免。

美聯社26日報導，因為政府試著圍堵疫情擴散，公司被歇業或減少生意者，目前背上沉重債務，未來能否重返正常營運也不明朗。即便收到緊急貸款與補助的老闆也不曉得金額夠不夠。

油價崩跌，獨立石油公司的營收被打趴，目前處境可謂四面楚歌，而其他石油公司背負的債務，已高出疫情來襲以前。

舊金山連鎖餐廳「Zazie」業者珍妮佛‧班奈特(Jennifer Bennett)22日已經結束一家店面，目前還在等候向聯邦、州府及地方政府申請的金援。但她表示，即便取得那些援助，也不知道營收能否支付開銷，尤其按規定，為了維持社交距離，餐桌之間必須相隔六呎。班奈特表示，容桌量即將減少六成到六成五，她害怕可能宣告破產。

邁阿密破產法律師辛格曼(Paul Singerman)表示，其他小企業也有類似焦慮，原因在看不出什麼時候生意營運才能回到疫情以前的水準。

即便較大店面都坐困愁城，包括那些必須因防疫而關門的店面。牛仔裝公司「True Religion」4月初已申請破產保護，原因是長時間疫情大流行而關店，已重創其生意。近來還傳出一些報導，指知名連鎖百貨如Neiman Marcus和J.C. Penney百貨公司本已苦於業績下滑多年，可能很快申請保產保護。