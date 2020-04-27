紐約油價跌幅拉大10%至16美元以下 減產難消過剩之憂
國際油價跌至每桶16美元以下，全球原油庫存上升，主要產油國減產也無法平衡市場。
紐約原油期貨一度下跌10%，止步四連漲。儘管美國鑽探活動正在下滑，而且沙烏地阿拉伯在OPEC+減產起始日期之前已開始減產，但是投資人再次將注意力集中在龐大的供應過剩，全球貯油容量接近滿載，引發油價再度崩盤的疑慮，上一波跌勢推動WTI原油5月合約上周首次跌至零以下。
截至新加坡時間12:32，紐約商業交易所6月交割的WTI原油期貨價格下跌8.6%至每桶15.63美元，合約周五上漲了2.7%，上周跌幅因此縮小至32%。6月交割的布倫特原油下跌0.33美元，至21.11美元，上周下跌24%。
三星期貨大宗商品分析師Kim Kwangrae說：「全球庫存上揚，尤其是美國因新冠病毒疫情影響汽油消耗，正壓迫油價下跌。」 「儘管OPEC已經開始抑制產量，但需求仍未得到支撐，這將成為拖累價格下跌的因素。」
高盛集團表示，不斷膨脹的過剩原油最短在三周內勢必考驗貯油最大能耐，交易商、煉油商和基礎設施提供商都各出奇招來貯放原油，包括擺在歐洲的石油交易中心附近的駁船以及輸油管道裡。美國原油期貨交割點奧克拉荷馬州庫欣的儲存設施正在快速耗盡，給美國基準油價增加更大的壓力。
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