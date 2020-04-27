紐約油價跌幅拉大10%至16美元以下 減產難消過剩之憂

國際油價跌至每桶16美元以下，全球原油庫存上升，主要產油國減產也無法平衡市場。

紐約原油期貨一度下跌10%，止步四連漲。儘管美國鑽探活動正在下滑，而且沙烏地阿拉伯在OPEC+減產起始日期之前已開始減產，但是投資人再次將注意力集中在龐大的供應過剩，全球貯油容量接近滿載，引發油價再度崩盤的疑慮，上一波跌勢推動WTI原油5月合約上周首次跌至零以下。

截至新加坡時間12:32，紐約商業交易所6月交割的WTI原油期貨價格下跌8.6%至每桶15.63美元，合約周五上漲了2.7%，上周跌幅因此縮小至32%。6月交割的布倫特原油下跌0.33美元，至21.11美元，上周下跌24%。

三星期貨大宗商品分析師Kim Kwangrae說：「全球庫存上揚，尤其是美國因新冠病毒疫情影響汽油消耗，正壓迫油價下跌。」 「儘管OPEC已經開始抑制產量，但需求仍未得到支撐，這將成為拖累價格下跌的因素。」