快訊

「條件式解禁」？ 疫情當前，現在能解除封鎖嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日央行宣布無上限購債 貨幣刺激不落後各大央行

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
日銀購債腳步呈現走緩。圖／擷自彭博
日銀購債腳步呈現走緩。圖／擷自彭博

日本央行今天宣布解除購買日本公債的上限，追隨全球各大央行為挽求受疫情衝擊的經濟所實施前所未見貨幣刺激措施。

日銀也加大購買公司債和商業本票的上限至20兆日圓。日銀原本購買日本公債的指引是每年增加80兆日圓（7,440億美元）。

日銀宣布維持政策利率不變於負0.1%，也維持日本10年期公債殖利率目標在0%。

日本央行將為全球主要央行本周決策揭開序幕。日本央行將決策會議縮短至一天。

法國巴黎銀行經濟學家Ryutaro Kono上周五給客戶的報告中寫道：「日本央行需要避免讓人看起來不如其他央行激進，」「如果日本央行確實宣布無限制購買債券的計畫，其意在引起轟動。」

但有人懷疑無限制購債承諾是否有太大意義，因為在現有目標下可以進一步購買的債券還有很多。在截至4月20日的一年中，日本央行淨購買日本國債僅略高於14兆日圓，遠不及80兆日圓的目標。

日本央行今天宣布解除購買日本公債的上限。路透
日本央行今天宣布解除購買日本公債的上限。路透

日本央行 疫情

延伸閱讀

日本學生憂失學 籲政府減免學費

東奧／明年能如期舉行？日感染醫學專家：機率是0

日本跨宗教7人代表合體祝禱抗疫 網直呼：最強僧侶戰隊

中間價今上調100點 人民幣即期開高反彈

相關新聞

空中巴士要員工為裁員做好準備 CEO致函員工：現金流失如失血

空中巴士（Airbus）執行長傅里（Guillaume Faury）向員工發出預警，空巴正現金流失如失血，需要加速削減成...

儲油空間疑慮再起 美國油價重跌9%

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重挫需求，即便產油國開始減產以提振市場，儲油空間的疑慮仍揮之不去，造成美國油...

紐約原油期貨亞洲早盤又跌了 減產難解供給過剩之憂

紐約原油期貨在亞洲早盤重拾跌勢，新冠疫情導致需求急劇萎縮，繼續令市場受壓。

沙國向中國大陸支付2.65億美元 以對抗新冠肺炎疫情

彭博資訊報導，沙烏地阿拉伯談判和採購委員會主席拉比亞（Abdullah Al-Rabiah）26日表示，該國將向中國大陸...

巴隆：美股一年內看漲15％

根據巴隆周刊（Barron's）的最新調查，數十位基金經理人預期，美國股市短線將因為新冠肺炎疫情而陷入掙扎，但是隨著經濟重新啟動，美股將在2021年中以前可望漲近15%，其中，又以科技類股最具有吸引力，能源類股則最不受青睞。

蘋果本周公布財報 不妙

蘋果公司將於本周公布上季財報。市場普遍預期，受到新冠肺炎疫情的衝擊，這家消費電子大廠上季的獲利、營收及iPhone銷量都將下滑，但市場更關注的是執行長庫克對肺炎疫情所造成影響、公司展望、以及蘋果發布的財測區間。

APEC地區經濟恐萎縮2.7% 2009年金融危機來最慘

每日新聞報導，亞太經合會（APEC）秘書處表示，受新冠肺炎疫情衝擊，今年APEC地區經濟規模恐萎縮2.7%，為2009年...

波音退出與巴西航空工業合作協議 恐遭求償30億

美國波音公司今天宣布，退出收購巴西航空工業公司商用飛機業務的協議，據報波音恐須支付高達1億美元（約新台幣30億元）的違約...

重開經濟不是你想的那麼快 全美恢復恐需好幾年

美國經濟幾乎一夜之間全面關閉，可是重新開放卻無法一蹴即成；政治人士和公共衛生專家幾周來一直在爭吵何時、在何種情況下，讓企業重新開放和解除居家避疫；但另一個問題同樣棘手：如何解禁？

疫情重創就業！青瓦臺：當前救經濟重點在保護工作職位

韓聯社26日援引青瓦臺高層人士談話報導，南韓當前因應新冠肺炎疫情導致的經濟危機，首要工作是在保護工作職位的基礎上克服危機...

支援義大利流行病研究 BV宣布捐出975萬基金

在這一波新冠肺炎疫情的影響下，各產業都面臨前所未有的重創，也正是在此特殊時刻讓人見到更多面向更廣的企業社會責任。作為受疫...

居家避疫／澳英式焗豆罐頭 翻倍熱賣

澳洲廣播公司報導，英式焗豆（baked beans）罐頭在新冠肺炎疫情中獲得居家避疫的澳洲人喜愛。

熱門新聞

CNN解析金正恩專列停靠元山：金正日遺體就用火車運送

南韓總統顧問稱金正恩好端端活著 平壤卻現恐慌搶購

美韓擬定軍事計畫 金正恩若病故「兩韓統一可期待」

5年暴肥40公斤 曾一餐配10瓶紅酒 金正恩奢華菜單曝光

花了近400萬元學開飛機 疫情讓她當機師的夢想碎一地

前北韓高官：金正恩恐是參觀飛彈發射出事故！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。