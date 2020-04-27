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日央行宣布無上限購債 貨幣刺激不落後各大央行
日本央行今天宣布解除購買日本公債的上限，追隨全球各大央行為挽求受疫情衝擊的經濟所實施前所未見貨幣刺激措施。
日銀也加大購買公司債和商業本票的上限至20兆日圓。日銀原本購買日本公債的指引是每年增加80兆日圓（7,440億美元）。
日銀宣布維持政策利率不變於負0.1%，也維持日本10年期公債殖利率目標在0%。
日本央行將為全球主要央行本周決策揭開序幕。日本央行將決策會議縮短至一天。
法國巴黎銀行經濟學家Ryutaro Kono上周五給客戶的報告中寫道：「日本央行需要避免讓人看起來不如其他央行激進，」「如果日本央行確實宣布無限制購買債券的計畫，其意在引起轟動。」
但有人懷疑無限制購債承諾是否有太大意義，因為在現有目標下可以進一步購買的債券還有很多。在截至4月20日的一年中，日本央行淨購買日本國債僅略高於14兆日圓，遠不及80兆日圓的目標。
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