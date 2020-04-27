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高盛：標普500指數贏家集中化 對美股不是好兆頭

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美股集中的程度是科技股泡沫化以來之最，這往往預估股市會大幅回落。圖／擷自彭博
美股集中的程度是科技股泡沫化以來之最，這往往預估股市會大幅回落。圖／擷自彭博

高盛報告指出，標普500指數成份股贏家愈來愈少，對美股未來並非好兆頭。

柯斯汀（David Kostin）在內的高盛策略師上周五發布報告說，標普500指數較2月高峰回落17%，但成份股的中位數跌幅卻多達28%。同時，前五大成份股已占市值20%，已超過2000年3月所達到18%的水準。如此股市表現集中化的情形，令投資人感到憂心。

高盛策略師發布報告說：「過去美股表現廣度大幅萎縮，經常預告市場將大幅下修。廣度萎縮將延續一段時期，但過去情況表明，市場回報率將低於平均，動能也隨即反轉。」

報導指出，美股表現集中化的現象，過去出現在1990年和2008年的衰退之前、科技泡沫化、以及2011年和2016年的經濟走下坡期間。在最近一波的股價反彈中，領漲股始終是在疫情爆發之前即表現出色的大型股和財務良好的個股。

高盛的預警呼應彭博行業研究（BI）首席證券策略師 Gina Martin Adams的看法。她周四也發布報告指出，美股自低點反彈，但美股並非普遍上漲，標普500指數成份股站在50日均線的個股還不到一半。

美股 標普 疫情

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