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紐約原油期貨亞洲早盤又跌了 減產難解供給過剩之憂
紐約原油期貨在亞洲早盤重拾跌勢，新冠疫情導致需求急劇萎縮，繼續令市場受壓。
紐約原油期貨一度下跌4.4%，抵銷上周五2.7%的漲幅，今年以來已下跌逾70%，因新冠病毒大流行導致全球主要經濟體陷入停擺，沙烏地與俄羅斯之間一度大打油價戰讓原油市場雪上加霜。
主要產油國本月初達成協議，同意自5月每日開始減產約1000萬桶/日，以穩定油市。知情人士透露，沙烏地上周已經開始提前減產。
雪梨時間8:25，西德州中級原油（WTI）6月期貨跌0.39美元至16.55美元，布蘭特原油漲0.12美元至21.56美元。
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