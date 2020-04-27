快訊

中職／索沙故意觸身球竟未受罰 莫忘法律野球

《方方日記》中國混戰：武漢封城紀實引爆「愛國批鬥」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沙國向中國大陸支付2.65億美元 以對抗新冠肺炎疫情

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
中國寄送醫療物資給沙烏地阿拉伯以協助抗疫。新華社
中國寄送醫療物資給沙烏地阿拉伯以協助抗疫。新華社

彭博資訊報導，沙烏地阿拉伯談判和採購委員會主席拉比亞（Abdullah Al-Rabiah）26日表示，該國將向中國大陸支付9.95億沙烏地里亞爾（2.646億美元）(約台幣79.7億元)，以購買新冠病毒檢測工具和抗疫醫療服務。

該協議將為沙國提供900萬套檢測工具，每天可檢測5萬人。中國還將派遣500名醫療專家為沙國提供協助，操作六個實驗室，包括一個行動實驗室。

該委員會還從美國、瑞士和南韓的其他公司購買檢測工具，使得檢測能力達1450萬人，約占沙國人口的40%。

沙國已通報1萬7522例新冠肺炎確診病例，其中包括139人死亡。

新冠肺炎 瑞士

延伸閱讀

日女確診新冠肺炎出院後復陽 家人也染疫

法國新冠肺炎疫情好轉 增242死共2萬2856人病故

憂新冠肺炎釋放出獄十天 紐約男子再犯強姦罪

英國新冠肺炎破15萬例 日增413死近一個月來新低

相關新聞

巴隆：美股一年內看漲15％

根據巴隆周刊（Barron's）的最新調查，數十位基金經理人預期，美國股市短線將因為新冠肺炎疫情而陷入掙扎，但是隨著經濟重新啟動，美股將在2021年中以前可望漲近15%，其中，又以科技類股最具有吸引力，能源類股則最不受青睞。

超級央行周 擴大寬鬆聚焦

本周將進入「超級央行周」，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）及日本銀行（央行）本周召開決策會議時，將面臨加碼寬鬆的壓力，Fed可能承諾目前的超低利率將維持更久，ECB與日銀則可能擴大量化寬鬆（QE）政策的規模，協助困難企業取得信貸，以因應經濟衰退的威脅。

英國維珍航空 喊賣

英國電訊報報導，維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson）正為維珍大西洋航空（Virgin Atlantic，又稱維珍航空）尋找買家，並設定5月底的截止期限，以便在維珍航空無法獲得國家紓困時，能免於倒閉，凸顯布蘭森持續力圖挽救他的旅遊事業王國。

紐約原油期貨亞洲早盤又跌了 減產難解供給過剩之憂

紐約原油期貨在亞洲早盤重拾跌勢，新冠疫情導致需求急劇萎縮，繼續令市場受壓。

沙國向中國大陸支付2.65億美元 以對抗新冠肺炎疫情

彭博資訊報導，沙烏地阿拉伯談判和採購委員會主席拉比亞（Abdullah Al-Rabiah）26日表示，該國將向中國大陸...

服務機器人 商機大爆發

新冠肺炎疫情帶動了保持社交距離的需求，使可協助民眾避開病毒與帶原者的服務型機器人，逐漸成為灸手可熱的防疫商品，目前中國大陸在這個市場居於領先，美國緊追在後，日本正在急起直追，新創公司趕忙開發用於醫療用途的服務型機器人。

泰醫療手套大廠 申請IPO

泰國醫療手套大廠詩董手套公司（STGT）已向泰國證交所申請辦理首次公開發行股票（IPO），以籌資提高產能，搶搭新冠肺炎疫情帶來的手套需求激增商機。

蘋果本周公布財報 不妙

蘋果公司將於本周公布上季財報。市場普遍預期，受到新冠肺炎疫情的衝擊，這家消費電子大廠上季的獲利、營收及iPhone銷量都將下滑，但市場更關注的是執行長庫克對肺炎疫情所造成影響、公司展望、以及蘋果發布的財測區間。

美數百萬人沒錢付卡費

新冠肺炎疫情正導致美國數以百萬計的失業勞工，無力支付信用卡帳單，連帶使多年來靠信用卡業務帶進巨額獲利的銀行和其他放款業者，即將與其客戶同陷困境，並且考驗過去仰賴旅遊支出的美國運通等業者。

全球石油產業鏈 面臨新災難

負油價、滿載的油輪在海上漂泊，以及交易商找不到地方貯油等三大因素，正促使全球石油生產者及煉油廠全面減產、甚至停工，使這場全球石油災難進入新一階段。

再生能源業 成長減緩

在亞洲各國政府縮減再生能源發電補貼的情況下，去年全球再生能源發電容量成長減緩，今年發電容量成長也可能放慢，原因是新冠肺炎疫情衝擊再生能源設備供應鏈。

特斯拉 要員工提早復工

彭博資訊報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）正要求加州組裝廠的部分員工，在舊金山灣區居家避疫措施結束前，於29日返回工作崗位。

熱門新聞

CNN解析金正恩專列停靠元山：金正日遺體就用火車運送

美韓擬定軍事計畫 金正恩若病故「兩韓統一可期待」

花了近400萬元學開飛機 疫情讓她當機師的夢想碎一地

南韓總統顧問稱金正恩好端端活著 平壤卻現恐慌搶購

5年暴肥40公斤 曾一餐配10瓶紅酒 金正恩奢華菜單曝光

金與正是有力接班人？ 金正恩的「形象指導」老公仍然是個謎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。