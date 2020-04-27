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沙國向中國大陸支付2.65億美元 以對抗新冠肺炎疫情
彭博資訊報導，沙烏地阿拉伯談判和採購委員會主席拉比亞（Abdullah Al-Rabiah）26日表示，該國將向中國大陸支付9.95億沙烏地里亞爾（2.646億美元）(約台幣79.7億元)，以購買新冠病毒檢測工具和抗疫醫療服務。
該協議將為沙國提供900萬套檢測工具，每天可檢測5萬人。中國還將派遣500名醫療專家為沙國提供協助，操作六個實驗室，包括一個行動實驗室。
該委員會還從美國、瑞士和南韓的其他公司購買檢測工具，使得檢測能力達1450萬人，約占沙國人口的40%。
沙國已通報1萬7522例新冠肺炎確診病例，其中包括139人死亡。
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