沙國向中國大陸支付2.65億美元 以對抗新冠肺炎疫情

新冠肺炎疫情帶動了保持社交距離的需求，使可協助民眾避開病毒與帶原者的服務型機器人，逐漸成為灸手可熱的防疫商品，目前中國大陸在這個市場居於領先，美國緊追在後，日本正在急起直追，新創公司趕忙開發用於醫療用途的服務型機器人。

2020-04-26 23:52