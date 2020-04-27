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台積電ADR上周五漲0.2% 周跌1.8%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR上周五漲0.2%，漲幅落後費城半導體指數。

台積電ADR上周五收盤漲0.09美元報52.73美元，較台北交易股票溢價拉大為7.9%。

費城半導體指數上周五大漲2.3%，但周線下跌0.2%。台積電ADR周五漲0.2%，一周跌1.8%。

道瓊工業指數上周五上漲260點，收在23,775點，漲幅1.1%。標普500和那斯達克綜合指數分別上漲1.4%和1.6%。美股連續兩周令人瞠目的漲勢後出現逆轉，上周紐約三大指數都下跌，道瓊跌1.9%。

台灣加權股價指數上周五小跌19.15點收10,347.36點。台積電跌0.5%，收294.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 62.99 +0.24 63.10 -0.17

中華電 CHT 109.36 -0.08 108.50 0.79

台積電 TSM 317.11 +0.17 294.00 7.86

聯電 UMC 15.46 -0.39 15.90 -2.80

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 半導體 紐約

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