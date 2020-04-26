APEC地區經濟恐萎縮2.7% 2009年金融危機來最慘

每日新聞報導，亞太經合會（APEC）秘書處表示，受新冠肺炎疫情衝擊，今年APEC地區經濟規模恐萎縮2.7%，為2009年全球金融危機以來最大降幅。

相較下，APEC地區2019年經濟成長3.6%。APEC是由21個成員經濟體組成，涵蓋日本、中國大陸、美國等國。

根據4月20日的報告，APEC地區今年失業率恐怕升至5.4%，高於去年的3.8%，亦即失業人數增加2,350萬人。

APEC秘書處執行長Rebecca Sta Maria表示，「APEC地區是面對疫情挑戰的最前線，因為成員經濟體若非首當其衝，就是受疫情影響最大」，「面對前所未見的嚴重危機，就要採取前所未有的應對措施」。

APEC地區的經濟在2021年有望復甦，預計成長6.3%，優於全球經濟預計成長的5.8%。

然而，經濟能否復甦，取決於防疫機制的有效程度，以避免第二波全球大流行，以及振興措施能否有效刺激經濟。

根據APEC政策支援小組的數據，APEC地區平均每1,000人，有4.1張病床、1.9位醫師、3.9位護理師或助產士。

儘管自2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）以來，這些數據已有所改善，但面對新冠肺炎更高傳染率和疫情持續的不確定性，現今醫療體系的承載力仍有改善空間。

Sta Maria表示，「藉由推動財政和貨幣政策等措施，成員經濟體迅速迎接挑戰」，「對成員而言，當前的重點是，共同建立多邊合作關係，以支持民眾與小型企業」。