特斯拉要求部分加州組裝廠員工 29日回工廠報到

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）要求加州組裝廠部分員工在舊金山灣區居家避疫措施結束前，於29日返回工作岡位。

特斯拉加州費利蒙（Fremont）組裝廠主管通知烤漆及和沖壓工作員工，29日到工廠報到。費利蒙廠是特斯拉在美國唯一的組裝廠。彭博資訊報導，費利蒙廠主管要求員工回覆是否計劃重返工作。

特斯拉先前告訴員工，預估在5月4日恢復往常的生產工作，也就是舊金山灣區在3日解除居家令的隔天。

費利蒙廠目前生產特斯拉所有車款的電動車，包括Model Y、Model 3、Model X以及Model S。為遵循加州的居家令，費利蒙廠在3月23日工作結束後開始停工。瑞士信貸（Credit Suisse）分析師預估，特斯拉費利蒙廠停工，每周將燒掉約3億美元。

在特斯拉從上月開始忍受使費利蒙廠閒置的居家令之際，該工廠主管尋求工廠所在地的阿拉米達郡政府出面說明，說明這個組裝廠是否為維持社會運作的必需品事業。一份文件顯示，阿拉米達郡衛生部門官員艾利卡‧潘認為，費利蒙廠具有公衛風險。