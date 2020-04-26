快訊

俄羅斯暴增6361確診創單日最多 累計破8萬例

傳維珍集團創辦人布蘭森 為維珍大西洋航空找尋買家

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson）正為維珍大西洋航空（Virgin Atlantic）尋找買家，並設定5月底的截止期限，以便在無法獲得國家紓困後能使這家航空公司免於倒閉。

根據周日電訊報得到的消息，維珍航空尋求政府5億英鎊的紓困金實際上已遭擱置，而該公司在可能破產的陰影下致力於取得新的私人投資。

消息人士說，維珍航空聘任的投資銀行Houlihan Lokey已試探超過100家潛在金融機構的意向，討論了「所有選項」。目前已約有50位潛在的投資人要求提供訊息，競標者將縮減至少數幾個。

據了解，有意拯救維珍大西洋買家包括由英國前財相歐斯本（George Osborne）伴郎戴維斯（Peter Davies）創辦的避險基金Lansdowne Partners公司、新加坡主權財富基金淡馬錫（Temasek），以及Northill Capitla等。消息人士並表示，美國收購巨人Centerbridge Partners，以及專門處理不良債務的華爾街投資業者Cerberus Capital Management公司。

內部人士指出，一些有意競標者可能在未來幾天組成幾個集團，評估這家航空公司提供的財務資訊。

有意收購者可能透過挹注債務、股權或可轉換貸款等方式，安排一個紓困方案，此舉可能使布蘭森喪失在該航空公司的剩餘股權。

消息人士說，Houlihan Lokey的目標是在5月底完成這項紓困計畫。據了解，交易選項還包括讓維珍大西洋航空被接管。布蘭森在給員工的公開信上慷慨激昂表示，願意以在加勒比海的渡假島嶼內克島（Necker）做為擔保，以獲得紓困金。

易捷（easyJet）、威茲（Wizz Air）等航空公司已獲英國政府核准，可以取得財政部的新冠肺炎企業融資工具（Covid Corporate Financing Facility），但布蘭森的這家航空公司一直無法符合這個緊急基金的救助標準。

布蘭森旗下另一家航空公司維珍澳洲航空(Virgin Australia)在未能獲得政府財政支持後，上周二(21日)宣布進入自願接管程序。

債務 英國 新冠肺炎

延伸閱讀

靠港郵輪群聚染疫 同公司郵輪暫離日本長崎

嗆帶來病毒！丈夫染新冠肺炎過世 鄰居恐嚇要放火燒屋

歌詩達大西洋號停長崎 增至91人染疫

歌詩達大西洋號爆群聚感染 增至48人確診

相關新聞

特斯拉要求部分加州組裝廠員工 29日回工廠報到

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）要求加州組裝廠部分員工在舊金山灣區居家避疫措施結束前，於29日返回工作岡位。

疫情重創就業！青瓦臺：當前救經濟重點在保護工作職位

韓聯社26日援引青瓦臺高層人士談話報導，南韓當前因應新冠肺炎疫情導致的經濟危機，首要工作是在保護工作職位的基礎上克服危機...

居家避疫／澳英式焗豆罐頭 翻倍熱賣

澳洲廣播公司報導，英式焗豆（baked beans）罐頭在新冠肺炎疫情中獲得居家避疫的澳洲人喜愛。

遊戲戰疫／動物森友會 躋身最紅電玩

任天堂Switch遊戲「集合啦！動物森友會」（Animal Crossing: New Horizons）打敗電玩迷首選的「決戰時刻」（Call of Duty）等遊戲，成為新冠肺炎疫情中最賣座遊戲。

搶購熱 澳洲3月零售增幅創新猷

受新冠肺炎疫情影響，民眾搶購食品和必需品，澳洲3月零售銷售經季節因素調整後激增8.2%，創下有紀錄以來單月最大漲幅。但由於囤積潮消退，加上包括梅爾百貨（Myer）等主要零售商延長歇業時間，零售銷售額預期會再下滑。

國際財經市場本周展望(2020/4/27~5/1)

歐美股市

疫情丟工作 數百萬美國人付不出卡債

華爾街日報報導，數百萬因為新冠肺炎疫情失業的美國人還不起信用卡卡債，多年來仰賴高額消費者支出創造獲利的銀行和其他放款業者，也將與客戶同受其害。

數百萬美國人付不起卡債 銀行也受害

華爾街日報報導，數百萬因為新冠肺炎疫情失業的美國人還不起信用卡卡債，多年來仰賴高額消費者支出創造獲利的銀行和其他放款業者...

委內瑞拉遏通膨 管控物價

委內瑞拉廿四日宣布管控廿七項食品價格以遏止通膨惡化。政府將監督最大私企暨食品公司Polar與火腿製造商Plumrose，並接管食用油業者Coposa一百八十天以確保生產。

川普轉述 庫克：經濟將V型復甦

美國總統川普表示，蘋果執行長庫克告訴他，相信經濟將呈現「V型復甦」。

蘋果季報30日公布 市場關注

蘋果預計在美國當地時間4月30日公布會計年度第2季財報（1-3月），由於新冠肺炎疫情衝擊消費需求，市場已預期這次蘋果數據不會太亮眼，將聚焦在蘋果高層對下半年展望。

大摩唱旺蘋果後市 列首選股

蘋果公司（Apple）公布財報前夕，摩根士丹利分析師將蘋果列為IT硬體類股的首選股票，並預估蘋果本季營收將優於預期；但在此同時，消費者科技協會（CTA）卻看衰今年所有科技裝置的銷售。

熱門新聞

金正恩神隱2周 病危傳聞漫天…專列火車洩行蹤？ 衛星照片曝光

CNN解析金正恩專列停靠元山：金正日遺體就用火車運送

美股本周收黑！下周恐禁不起企業放棄財測的打擊

甩開「跛腳鴨」！新冠肺炎疫情危機下 為何全世界都望向梅克爾

星期人物／血統＋信任！金正恩若亡 金與正將掌北韓？

美韓擬定軍事計畫 金正恩若病故「兩韓統一可期待」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。