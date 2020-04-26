傳維珍集團創辦人布蘭森 為維珍大西洋航空找尋買家

維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson）正為維珍大西洋航空（Virgin Atlantic）尋找買家，並設定5月底的截止期限，以便在無法獲得國家紓困後能使這家航空公司免於倒閉。

根據周日電訊報得到的消息，維珍航空尋求政府5億英鎊的紓困金實際上已遭擱置，而該公司在可能破產的陰影下致力於取得新的私人投資。

消息人士說，維珍航空聘任的投資銀行Houlihan Lokey已試探超過100家潛在金融機構的意向，討論了「所有選項」。目前已約有50位潛在的投資人要求提供訊息，競標者將縮減至少數幾個。

據了解，有意拯救維珍大西洋買家包括由英國前財相歐斯本（George Osborne）伴郎戴維斯（Peter Davies）創辦的避險基金Lansdowne Partners公司、新加坡主權財富基金淡馬錫（Temasek），以及Northill Capitla等。消息人士並表示，美國收購巨人Centerbridge Partners，以及專門處理不良債務的華爾街投資業者Cerberus Capital Management公司。

內部人士指出，一些有意競標者可能在未來幾天組成幾個集團，評估這家航空公司提供的財務資訊。

有意收購者可能透過挹注債務、股權或可轉換貸款等方式，安排一個紓困方案，此舉可能使布蘭森喪失在該航空公司的剩餘股權。

消息人士說，Houlihan Lokey的目標是在5月底完成這項紓困計畫。據了解，交易選項還包括讓維珍大西洋航空被接管。布蘭森在給員工的公開信上慷慨激昂表示，願意以在加勒比海的渡假島嶼內克島（Necker）做為擔保，以獲得紓困金。

易捷（easyJet）、威茲（Wizz Air）等航空公司已獲英國政府核准，可以取得財政部的新冠肺炎企業融資工具（Covid Corporate Financing Facility），但布蘭森的這家航空公司一直無法符合這個緊急基金的救助標準。

布蘭森旗下另一家航空公司維珍澳洲航空(Virgin Australia)在未能獲得政府財政支持後，上周二(21日)宣布進入自願接管程序。