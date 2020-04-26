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數百萬美國人付不起卡債 銀行也受害

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
因疫情失業，美國民眾付不起卡債，銀行也受害。法新社
因疫情失業，美國民眾付不起卡債，銀行也受害。法新社

華爾街日報報導，數百萬因為新冠肺炎疫情失業的美國人還不起信用卡卡債，多年來仰賴高額消費者支出創造獲利的銀行和其他放款業者，也將與客戶同受其害。

經濟拮据時，信用卡欠款因為是無擔保債務，常是民眾最先選擇停止支付的貸款之一。

許多大型的信用卡發卡公司，包括Capital One、 Discover Financial Services和Synchrony Financial，允許卡債族暫停付款一個月或更久。一些其他公司調低或減免除違約金和利息費用，或甚至讓顧客免還部分卡債。

這些作法能讓卡奴周轉得過來，但只是暫時性的。業者和分析師預料違約和壞帳今年稍晚將飆升。銀行和其他放款業者只能撐到他們自己必須結算為止。

Discovery和Synchrony兩者的股價今年來都跌掉超過一半，跌幅比大盤的12%還要深，遠遠不如較不受失業率影響的類股，例如科技、醫療照護和日常必需品。

Discovery和Synchrony本周說，他們已經同意讓數十萬貸款人展延付款，其中包括許多信用卡客戶。Capital One--根據尼爾森報告數據，這家發卡商在美國有1.2億信用卡帳戶--則表示，1%的活躍用戶登錄到延期付款方案。這三家發卡商很適合衡量美國一般消費者的財務狀況，Discover和Synchrony的行銷對象通常不是富裕客戶，而Capital One有大量信用分數不完美的客戶。

銀行業者希望卡債展延能夠爭取到時間，等候經濟回穩、顧客重回正軌。但對於那些不知道自己何時能再找到工作的人來說，這也許不夠。許多美國人在疫情開始前就已經捉襟見肘，信用卡和其他債務的使用創下新高，用來支付大學學費、醫療照護和其他支出。

而對銀行業者而言，顧客不還卡債，並不是他們遭遇的唯一問題，在居家避疫令下，旅遊和其他項目的刷卡消費下滑，這讓銀行的刷卡手續費收入銳減。

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