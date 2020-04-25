快訊

台北車站人流減四成五 廣告、停車場、餐飲業績跟著垮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股本周收黑！下周恐禁不起企業放棄財測的打擊

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果（Apple）在內近140家標普500指數成份股企業將公布財報，投資人認為美股禁不起一連串的企業財報預警，很容易繼續下跌。路透
蘋果（Apple）在內近140家標普500指數成份股企業將公布財報，投資人認為美股禁不起一連串的企業財報預警，很容易繼續下跌。路透

美國股市周五收盤上漲，一周下來仍收黑，受到油價暴跌、經濟出現更多嚴重衰退跡象的重創。下周就是美股超級財報周，蘋果（Apple）在內近140家標普500指數成份股企業將公布財報，投資人認為美股禁不起一連串的企業財報預警，很容易繼續下跌。

道瓊工業指數上漲260.01點，收在23,775.27點，漲幅1.1%。標普500指數和那斯達克綜合指數分別上漲1.4%和1.6%。美股連續兩周令人瞠目的漲勢後出現逆轉，本周三大指數都下跌，道瓊本周下跌1.9%。

費城半導體指數周五大漲2.3%，但周線也下跌0.2%。台積電ADR周五漲0.2%，一周跌1.8%。

除蘋果外，微軟、亞馬遜、臉書、波音、麥當勞下周也將公布財報，因有新冠肺炎疫情不明的變數，加上避疫措施重創業績，可能會有更多業者會繼英特爾之後撤銷財測。

目前已公布第1季獲利都十分慘澹，據Refinitiv統計，彙整初估和實際財報計算的獲利下滑14%，第2季可能下滑32.2%。

瑞士信貸首席美國證券策略師葛洛柏（Jonathan Golub）說：「若留意市場上真正爭戰的所在，那就是基本面。基本面所呈現的是，美股應該更低，但換個角度看，聯準會（Fed）比較偏向市場這邊。」

除Fed一連串刺激措施外，國會也通過多項支出方案，美國總統川普周五也批准對中小企業和醫院規模4,840億美元的金援。帶動美股自3月底深淵中反彈。道瓊已自3月23日的谷底反彈28%，但今年以來仍下跌17%。

不過，接下來在紓困重創企業方面，民主黨和共和黨看法不一。富國銀行投資研究所負責人克里斯多福（Paul Chrstopher），這變數也可能使大盤漲勢受限

美股 標普 新冠肺炎

延伸閱讀

收回今年財測 英特爾股價挫

下半年景氣 英特爾打問號

英特爾觀望疫情 全年財測喊卡

經濟不確定性增加 英特爾取消全年財測

相關新聞

美股本周收黑！下周恐禁不起企業放棄財測的打擊

美國股市周五收盤上漲，一周下來仍收黑，受到油價暴跌、經濟出現更多嚴重衰退跡象的重創。下周就是美股超級財報周，蘋果（App...

疫情衝擊經濟 美今年預算赤字恐達3.7兆美元

美國國會預算處今天表示，隨著經濟數據顯示2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續對經濟造成嚴重傷害，美國今年預算...

2千億元鉅額退款 英國旅遊業「面臨破產邊緣」

英國消費者團體Which?指出，英國所有大型航空公司和絕大多數大型旅行社業者系統性違法，拒絕提供消費者因疫情取消行程的退款。

國際財經市場本周回顧

歐美股市

刺激經濟 印度全國封鎖滿月後允商店營業

印度實施全國封鎖迄今屆滿31天，為刺激經濟，內政部昨晚宣布，允許所有合法註冊的商店維持一半人力開門營運；但在市政機構範圍...

Switch超萌遊戲「動物森友會」疫情中躍賣座冠軍

任天堂Switch遊戲「集合啦！動物森友會」（Animal Crossing: New Horizons）打敗電玩迷首選...

因疫情取消行程 英國民航公司、旅遊業者退款推拖拉

英國消費者團體Which?指出，英國所有大型航空公司和絕大多數大型旅行社業者系統性違法，拒絕提供消費者因疫情取消行程的退...

收回今年財測 英特爾股價挫

全球最大晶片廠英特爾（Intel）上季獲利與營收雙雙優於市場預期，受惠於在家上班、遠距教學對個人電腦與雲端需求，推升資料中心晶片銷售。但本季獲利預估不如華爾街預測，更以「龐大的經濟不確定性」為由收回今年財測。股價24日早盤跌2.1%至57.79美元。

疫情燒不停！美新冠肺炎死亡人數破五萬 確診逾87萬例

根據美國約翰霍普金斯大學24日公布的最新統計數據，美國新冠肺炎死亡病例超過5萬例，累計確診超過87萬例。

恐造成嚴重心律不整！FDA：奎寧未能有效治療新冠肺炎

美國食品藥物管理局（FDA）24日表示，抗瘧疾藥物羥氯喹未顯現出治療新冠肺炎的有效性，因其對心臟風險太大，不能用來治療新...

美國失業潮狂湧但美股照漲 原來是這些因素使然

美國經濟活動隨新冠肺炎疫情蔓延而急凍，失業人數持續攀升，過去五周來初領失業救濟人數累計已超過2,600萬人，據估計失業率...

賺翻！新加坡呼吸器大亨 每24小時財富增長11億

南華早報報導，由於新冠肺炎疫情蔓延，世界各國對呼吸器需求大增，中國大陸深圳的醫療器械製造商「邁瑞醫療」股價漲了近50%，...

熱門新聞

日本《週刊現代》爆料：金正恩心導管手術後變植物人

專家大膽預言：新冠肺炎70天內幾乎消失

路透：大陸派醫療團隊赴北韓 為金正恩的健康提供建議

全員檢疫改在軍港開烤肉趴 英核動力潛艦艦長恐遭拔官

日網友怨台式料理「菜單騙客」 台人見照笑翻：今天阿嬤值班？

購自中國100萬口罩 加拿大：不合格無法供給醫護

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。