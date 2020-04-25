美股本周收黑！下周恐禁不起企業放棄財測的打擊

美國股市周五收盤上漲，一周下來仍收黑，受到油價暴跌、經濟出現更多嚴重衰退跡象的重創。下周就是美股超級財報周，蘋果（Apple）在內近140家標普500指數成份股企業將公布財報，投資人認為美股禁不起一連串的企業財報預警，很容易繼續下跌。

道瓊工業指數上漲260.01點，收在23,775.27點，漲幅1.1%。標普500指數和那斯達克綜合指數分別上漲1.4%和1.6%。美股連續兩周令人瞠目的漲勢後出現逆轉，本周三大指數都下跌，道瓊本周下跌1.9%。

費城半導體指數周五大漲2.3%，但周線也下跌0.2%。台積電ADR周五漲0.2%，一周跌1.8%。

除蘋果外，微軟、亞馬遜、臉書、波音、麥當勞下周也將公布財報，因有新冠肺炎疫情不明的變數，加上避疫措施重創業績，可能會有更多業者會繼英特爾之後撤銷財測。

目前已公布第1季獲利都十分慘澹，據Refinitiv統計，彙整初估和實際財報計算的獲利下滑14%，第2季可能下滑32.2%。

瑞士信貸首席美國證券策略師葛洛柏（Jonathan Golub）說：「若留意市場上真正爭戰的所在，那就是基本面。基本面所呈現的是，美股應該更低，但換個角度看，聯準會（Fed）比較偏向市場這邊。」

除Fed一連串刺激措施外，國會也通過多項支出方案，美國總統川普周五也批准對中小企業和醫院規模4,840億美元的金援。帶動美股自3月底深淵中反彈。道瓊已自3月23日的谷底反彈28%，但今年以來仍下跌17%。

不過，接下來在紓困重創企業方面，民主黨和共和黨看法不一。富國銀行投資研究所負責人克里斯多福（Paul Chrstopher），這變數也可能使大盤漲勢受限