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Switch超萌遊戲「動物森友會」疫情中躍賣座冠軍

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
任天堂Switch遊戲「集合啦！動物森友會」在疫情期間熱賣。法新社
任天堂Switch遊戲「集合啦！動物森友會」在疫情期間熱賣。法新社

任天堂Switch遊戲「集合啦！動物森友會」（Animal Crossing: New Horizons）打敗電玩迷首選的「決戰時刻」（Call of Duty）等遊戲，成為新冠肺炎疫情中最賣座遊戲。

英國衛報報導，根據最新數據，「集合啦！動物森友會」為美國上個月銷售最佳的電玩遊戲。雖然沒有公布各電玩遊戲單獨銷售量，市場研究公司NPD指出，美國電玩軟體3月銷額售暴增34%，達7.39億美元（約新台幣222億元），為過去10年來銷售最高的月份。

這款讓玩家化身為可愛動物村民、將沙漠島嶼變成天堂的遊戲在全球賣座，Switch於3月20日推出後的三個星期，銷售量已經超過300萬。

動物森友會在英國上市後也立刻躍上銷售排行榜，踢掉去年全球賣座冠軍決戰時刻。

這款遊戲比其他遊戲擁有更多多代同堂家庭玩家，動物森友會為任天堂Switch上推出的最大單一遊戲，也是疫情蔓延全球時民眾的紓壓管道之一。

根據至4月16日止的英國最新銷售數據，這款遊戲目前排名英國最受歡迎遊戲第二名。

Wedbush證券分析師派徹（Michael Pachter）表示，「新冠肺炎疫情禁足令讓民眾電玩遊戲的參與和花費上升」。

根據英國娛樂和休閒軟體發行商組織（Ukie）日前發布的數據，英國電玩市場，包括購買軟體、遊戲機和線上遊戲，去年創下53.5億英鎊（約新台幣1988億元）銷售佳績。

英國 動物森友會 新冠肺炎

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