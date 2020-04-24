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恐造成嚴重心律不整！FDA：奎寧未能有效治療新冠肺炎
美國食品藥物管理局（FDA）24日表示，抗瘧疾藥物羥氯喹未顯現出治療新冠肺炎的有效性，因其對心臟風險太大，不能用來治療新冠肺炎。FDA並警告，不要在醫院和臨床試驗之外使用羥氯喹。羥氯喹又簡稱為奎寧。
FDA在官網上寫道：「FDA發現，使用羥氯喹或氯喹治療的新冠肺炎患者存在嚴重的心律問題。我們也注意到愈來愈多人透過門診處方使用這些藥物。因此，我們想提醒醫護人員和病人，羥基氯喹和氯喹都存在已知的風險。」
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