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美國失業潮狂湧但美股照漲 原來是這些因素使然

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
華爾街上一片冷清，但對照美國五周來逾2,600萬人失業的慘況，美股仍有買盤支撐，反映背後諸多因素。美聯社
華爾街上一片冷清，但對照美國五周來逾2,600萬人失業的慘況，美股仍有買盤支撐，反映背後諸多因素。美聯社

美國經濟活動隨新冠肺炎疫情蔓延而急凍，失業人數持續攀升，過去五周來初領失業救濟人數累計已超過2,600萬人，據估計失業率可能竄升到15%。

那麼，美股最近還漲什麼勁？究竟是誰進場買股票？

股市技術分析師暨投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）在MarketWatch撰文指出，許多投資人對股市漲勢與經濟現況嚴重脫節感到不解，問他上述問題。

艾羅拉同意，目前美國股市並未反映經濟現況，並列舉下列原因：

1. 整個體系本就是為投資人買進、持有股票而設計。

2. 分析道瓊工業指數ETF技術線圖顯示，美股近來漲幅約65%是軋空所致。

3. 即使失業率升抵20%，80%的人仍有工作。

4. 大多數新近失業者的工資低於平均值，且從事服務業。這些人通常並沒有投資股市，原因多半是缺乏資源。

5. 通常投資股市的人仍保有工作，持續提存到401(k)帳戶，為買盤推波助瀾。

6. 線圖顯示，美股暴跌到支撐區間的上限後，又迅速彈回阻力區間的下限。往例顯示，盤勢若是變化太快，不會改變投資人、基金經理人和機構投資人的行為。

7. 歷史教訓是，長期的苦痛才會促使人改變行為。就新冠肺炎危機而言，股市投資人目前為止嚐到了短痛，但非長痛。

8. 零星證據顯示，謹慎的投資人變得更小心翼翼，但這些人仍屬少數。

9. 一些謹慎的投資人，包括基金經理人在內，通常別無選擇，只有硬著頭皮在股市上漲時買進股票。許多基金經理人承受擊敗大盤指數的壓力，績效若是落後太多，不啻是毀了自己的事業。

10. 許多投資人覺得有充分理由買進，包括聯準會（Fed）大推貨幣刺激、政府大推財政刺激、積壓已久的需求蓄勢待發、對抗新冠肺炎的疫苗和療法展望露出曙光等。

11. 一般而言，糟糕的就業報告出爐時，投資人若還進場買進，通常是因為相信利空將要出盡。

12. 標普500指數權重集中在微軟、蘋果、亞馬遜、臉書等大型股。投資人以為這些重量級股票，以及超微（AMD）、英特爾（Intel）、美光（ Micron）等半導體股，都是安全投資標的，殊不知他們遮蔽雙眼，拒絕查看這些個股潛在的風險。

13. 賣方此刻在罷工。

新冠肺炎 美股 半導體 聯準會

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