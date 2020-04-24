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賺翻！新加坡呼吸器大亨 每24小時財富增長11億
南華早報報導，由於新冠肺炎疫情蔓延，世界各國對呼吸器需求大增，中國大陸深圳的醫療器械製造商「邁瑞醫療」股價漲了近50%，連帶使這家公司的共同創辦人兼董事長李西廷財富翻漲。根據彭博資訊的資料，李西廷的資產今年增加43億美元，達135億美元，平均每24小時增加3770萬美元（約台幣11億元）。
李西廷生於大陸安徽省，至少從2018年起入籍新加坡，他的財富最近數月暴增，已成為新加坡最富有的男性。
邁瑞股價23日達到將近歷史新高，在深圳證券交易所創業板達到270.52人民幣（約台幣1164元），公司市值達3290億人民幣（約台幣1.4兆元）。
邁瑞表示，收到100多國的醫療器材訂單，單是義大利就訂了1萬台呼吸器。
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