賺翻！新加坡呼吸器大亨 每24小時財富增長11億

新冠肺炎疫情重創全球經濟，迪士尼日前也宣布旗下10萬員工開始放無薪假，推估一個月約可省下五億美元的開銷（約新台幣150億元），但迪士尼家族繼承人艾比蓋兒卻在推特上替基層員工抱不平，甚至更大罵「他X的到底在搞什麼？」

2020-04-23 20:28